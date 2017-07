hanno pubblicato all’unisono alcune foto leak in “posa” dei protagonisti del nuovo episodio “The Last Jedi”. Rey in versione padawan (che avevamo già notato nei primi poster teaser ufficiali), Luke Skywalker “alquanto dark” che si contrappone al Leader supremo Snoke con occhi azzurri e tunica chiara, e poi Finn, Phasma, Kylo Ren con un mantellone oscuro degno del nonno e i nuovi Trooper pretoriani! Il tutto sembra partita dalla pagina di TLJ di Phillip Altman solo cinque ore fa … Che dire? Speriamo che Disney non faccia rimuovere queste foto: i cosplayer e gli appassionati di costuming sono avvertiti! Che la Macchina da Cucire sia con voi!