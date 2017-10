Ubisoft e South Park Digital Studios annunciano che South Park: Scontri Di-Retti è ora disponibile per PlayStation4, Xbox One e Windows PC. Creato in collaborazione con gli autori di South Park, Trey Parker e Matt Stone, e sviluppato dallo studio Ubisoft San Francisco, Scontri Di-Retti ti riporta a South Park, dove una nuova minaccia incombe all’orizzonte.

Oltre alla versione standard, South Park: Scontri Di-Retti sarà disponibile anche in tre edizioni speciali: Gold Edition, Steelbook Gold Edition e Collector’s Edition. Creato, scritto, doppiato e diretto da Trey Parker e Matt Stone , South Park: Scontri Di-Retti è un’autentica esperienza interattiva di South Park, che ripropone tutto il suo esilarante e oltraggioso divertimento. Per un periodo limitato, acquistando South Park: Scontri Di-Retti sarà possibile ricevere gratuitamente il primo gioco della serie, South Park: Il Bastone della Verità (L’offerta con il titolo in omaggio è a tempo limitato e scade il 31 gennaio 2018).

Con il crimine in aumento a South Park, le strade non sono mai state così pericolose. Mentre il sole tramonta sulla tranquilla cittadina del Colorado, il caos e la distruzione prendono il sopravvento, dando vita a un vero e proprio regno di terrore. La città ha bisogno di nuovi eroi ed Eric Cartman decide di intervenire creando il miglior gruppo di supereroi di sempre, da lui stesso guidati nei panni del Procione.

Il nuovo sistema di combattimento dinamico offre alcune opportunità uniche per gestire spazio e tempo sul campo di battaglia, mentre un rinnovato sistema di acquisizione dei bottini e creazione degli oggetti consentirà di sviluppare e migliorare i propri poteri man mano che si avanza nel gioco. Trova bottini segreti nello scenario e segui le ricette per creare alcuni equipaggiamenti davvero oltraggiosi da usare nei combattimenti.

Per maggiori informazioni su South Park: Scontri Di-Retti, visita www.southparkgame.com. Il trailer di lancio del gioco è disponibile su Youtube: