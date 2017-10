Il cinema è pieno di film che danno emozioni ed esse sono sempre di vario tipo, la tipologia che trovo sempre interessante e che non riesco mai a classificare, sono i film onirici; essi sono molto particolari, in quanto per via della trama che abbinata ad una buona fotografia e scenografia e anche in alcuni casi una buona colonna sonora, riescono a catapultarci in mondi e situazioni completamente fuori dal mondo, come in un sogno appunto. Ovviamente mi vengono in mente vari film che possono rientrare in questo genere come Jurassic Park, bello vedere la marcia dei dinosauri per le praterie dell’Isola con sottofondo il tema principale, oppure film come Avatar, che con quelle belle ambientazioni ci catapulta in un mondo completamente nuovo e fantastico. L’elenco dei film sarebbe ancora più lunga, e quasi tutti ovviamente Holliwoodiani; però mi soggiunge un titolo di un vecchio film italiano diretto oltre tutto da un regista che i sogni riusciva a rappresentarli molto bene anche se con l’animazione, il grende (almeno per me) Bruno Bozzetto, autore di pellicole come West & Soda, Allegro non troppo e Vip mio fratello superuomo; il titolo di questo film che a tutt’ora è l’unico che girò con attori in carne ed ossa di cui scrisse anche la sceneggiatura è “Sotto il Ristorante Cinese”, un film del 1987, riuscendo a creare una versione “Live” de “i Sogno del Sig. Rossi” altra creatura del regista italiano.

Trama

Il tutto ruota intorno ad Ivan un ragazzo che frequenta l’università che nonostante la sua voglia di indipendenza, vive ancora con la madre, per mantenersi agli studi Ivan lavora per Ursula che oltre ad essere il suo principale, è anche la sua fidanzata e i due sono anche in procinto di sposarsi; in pratica Ivan vive una normale vita, casa, lavoro e studio e preparativi delle nozze, tutti i giorni le stesse cose e situazioni. Un giorno però mentre stà sbrignado una commisione, incontra un suo vecchio amico dei tempi dell’università, dopo anni che non si vedevano, iniziano a parlare dei vecchi tempi, ma mentre stanno trascorrendo il tempo a parlare, accade che tre rapinatori danno l’assalto ad una banca. Nonostante Ivan cerca di starne fuori dalla situazione, ne viene purtroppo coinvolto, infatti per una serie di circostanze, vede i volti dei rapinatori, ma anche loro vedono lui e sapendo che potrebbe riconoscerli, gli danno la caccia per eliminarlo.

Durante la fuga Ivan, capita all’interno di un ristorante cinese, ma non sentendosi ancora sicuro, egli si dirige nei sotteranei del locale sperando di poter trovare una via di fuga e mettersi in salvo dai tre rapinatori e dimenticarsi tutta la brutta faccenda alle spalle. Mentre vaga alla ricerca di un nascondiglio, Ivan trova rifugio dentro un ripostiglio, ma appena vi mette piede, invece di trovarsi dentyro un buio sgabuzzino, si trova davanti ad un varco dentro il quale vede un panorama da sogno, infatti Ivan vede un immensa spiagga tropicale e un infinito oceano azzurro cristallino; con la paura alle spalle Ivan decide andare al di là del varco, così si trova catapultato in quel mondo di sogno, in un primo momento Ivan pensa di sognare, invece scopre che è tutto reale ma allo stesso tempo anche irreale, infatti quella spiaggia da sogno è abitata da varie creature una più curiosa dell’altra, anche lo scorrere del tempo per Ivan sembra diverso dal “suo mondo”, mentra sta girovagando in questo novo paradiso terrestre si imbatte in una stupenda ragazza.

La nuova venuta si presenta ad Ivan con il nome di Eva, e gli racconta che lei è sempre vissuta lì con suo padre, un professore che grazie al suo genio è riuscito ad inventare uno speciale telecomando con cui grazie ad esso ha potuto aprire il varco che collega i due mondi. Eva avendo vissuto praticamente tutta la sua vita in quel mondo da sogno, non ha mai visto e conoscuto nessun’altra persona oltre suo padre e di conseguenza non ha mai visto nulla del “mondo” di Ivan, ed è per questo che rimane affascinata da quanto gli racconta il nuovo venuto; e dopo varie insistenze Eva riesce a convicnere Ivan ad accompagnarla a conoscere i posti e i luoghi di cui a solo sentito raccontare dal padre.

Ivan ritorna così “a casa” accompagnato da Eva, vedendo l’entusiasmo della ragazza Ivan cerca di farle conoscere il più possibile del suo “mondo”, ed Eva ogni minuto che passa con Ivan rimane sempre più affascinata di ciò che la circonda, ma suo malgrado per via della sua ingenuità e anche della sua bellezza, coinvolge Ivan in tutta una serie di equivici imbarazzanti, coinvolgendo anche Ursula la promessa sposa di Ivan, nel frattempo però Ivan pian piano si stà innamorando di Eva colpito dalla sua geniuna sincerità e dal suo carattere allegro e solare; però come si sul dire le disgrazie non vengono mai da sole, infatti i tre manigoldi della rapina alla banca, non si sono dimenticatidi Ivan l’unico testimone che potrebbe mandarli in galera per via della rapina e sono ancora alla ricerca delle sue tracce.

Il tempo dei giochi è finito come dice un vecchio adagio e preso tra l’amore ricambiato che prova per Eva, la vendetta sia di Ursula la ragazza che pensa di sentirsi tradita e dai tre rapinatori, Ivan e Eva si dirigono verso il varco sotto il Ristorante Cinese e prendere la decisione finale che gli cambierà completamente la sua vita; ovviamente finisce con un bel Happy End nel perfetto stile di Bruno Bozzetto.

Per chi gli ha visti, anche se girato in carne ed ossa questo film assomiglia molto ai suoi film d’animazione, sia come situazioni paradossali che anche come ambientazione, e come detto in precedenza sembra davvero la versione in carne ed ossa di uno dei suo cavalli di battaglia “i Sogni del Signor Rossi”, begli gli effetti speciali ben fatti e curati nonostante l’epoca in cui è stato girato il film, ma lo ammetto io ho sempre adorato i lavori di Bruno Bozzetto e anche questo non è da meno. Spero anche anche voi lo troviate soddisfacente come l’ho trovato io.

Alla prossima

by Marco Talparius Lupani