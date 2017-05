Per tutti i fan del mitico Kenshiro sta per arrivare un nuova serie prequel!!!! “Soten no Ken” (Ken il Guerriero – Le Origini del Mito), prima serie di questa nuova saga, è stata creata dagli autori Buronson e Tetsuo Harache e racconta le avventure dello zio di Kenshiro, che porta lo stesso nome, nell’Asia della fine degli anni trenta, proprio quando le tensioni mondiali stanno per esplodere dando origine alla seconda guerra mondiale. A differenza della serie ispirata al nipote, in questa Tetsuo Hara si è occupato non solo dei disegni, ma anche della storia. La serie manga fu pubblicata per nove anni dal magazine Weekly Comic Bunch (dal Maggio del 2001 all’Agosto del 2010) ed è diventa una serie anime di 26 episodi, trasmessi in Giappone tra l’Ottobre del 2006 e il Marzo del 2007.

In questi giorni, sul magazine Comic Zenon, edita da Coamix e pubblicata da Tokuma Shoten, il leggendario Tetsuo Hara annuncia questa nuovissima serie dal titolo “Soten no Ken Re: Genesis” che verrà appunto pubblicata dal 25 Ottobre 2017 all’interno del numero 12 di Comic Zenon. Non ci sono tantissime informazioni a riguardo, solo quelle pubblicate come “risposta” ai post nel tweet ufficiale di SilentMangaAudition!: a quanto para sarà ambientato in Indonesia circa sette anni dopo la fine dell’originale Souten no Ken.