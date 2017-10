Solo: A Star Wars Story. Questo è il semplice eppur molto incisivo titolo del nuovo capitolo spin-off della saga di Star Wars dedicato alle avventure di un giovane contrabbandiere stellare, la canaglia che tutti amiamo: Han Solo.

Hey #Twitterville we just wrapped production so here’s a special message #StarWars pic.twitter.com/8QJqN5BGxr — Ron Howard (@RealRonHoward) 17 ottobre 2017

Solo poche ore fa, il socialissimo Ron Howard non solo ha annunciato su twitter la fine delle riprese ma anche il titolo ufficiale di questa pellicola originariamente diretta da Phil Lord e Chris Miller: “”Alla luce della fine delle riprese voglio approfittare per ringraziare il cast di grande talento e la troupe per il duro lavoro”, dice il regista nel video. “Spero che voi fan abbiate apprezzato le foto che ho condiviso, le foto che ho scatto dal set di… possiamo svelare il nome del film?”. Il film, che arriverà nella sale il prossimo 25 Maggio 2018, ha attori del calibro di Alden Ehrenreich (Han Solo), Joonas Suotamo (Chewbacca), Donald Glover (Lando Calrissian), Woody Harrelson (Beckett), Emilia Clarke, Thandie Newton e Phoebe Waller-Bridge.