100 e più amici, quelli nuovi e quelli di sempre, sul diario 2018 che dedica la sua quarantesima edizione alle esperienze più straordinarie,quelle improvvisate, vissute intensamente live! Vivolive, per gli amici “Live” (da pronunciarsi laiv), significa essere capaci di andare oltre il display. Vuol dire scendere in strada a sentire gli odori, a toccare le cose. Guardare il vero colore degli alberi, sentire il sapore della nebbia. Senza filtri né scanner. Significa capire il mare perché ci sei dentro, imparare a tenere aperti gli occhi sott’acqua e godere del sale.

Questo per Smemo è un anno memorabile: con l’edizione 2018 il diario degli studenti festeggia il suo quarantesimo compleanno, e per farlo ha invitato oltre 100 collaboratori – tra cui tantissime new entry come Bebe Vio, Roberto Saviano, Giacomo Mazzariol, Clementino, Il Terzo Segreto di Satira – a raccontare, nel modo più libero e spontaneo, cosa significhi vivere davvero. LIVE!è un concerto dal vivo, come quello dei Muse raccontato da Licia Troisi o l’esibizione improvvisata damilioni di views in Stazione Centrale di Milano del pianista Emanuele Fasano.LIVE! è un evento sportivo epocale -Andrea Dovizioso e Ivan Zaytsev ne sanno qualcosa- o semplicemente quella volta che ti sei sentito davvero vivo, oltre i display e oltre i social, come iPantellas al loro primo evento da star di youtube. LIVE! è vivere le cose al momento. No recording. LIVE! è improvvisare, rischiare di sbagliare, ma sempre rigorosamente in diretta. LIVE! è tutte quelle volte che resta una traccia indelebile nella vita – e nella Smemo! – di ognuno, da ricordare e da vivere ancora, con il cuore e con la mente. Per la sua quarantesima edizione, Smemo ospita, accanto alle firme storiche, anche giovanissimi contributor: da “campioni prodigio” come Roberto Gagliardini e Donnarumma ai rapper più seguiti -Clementino e Sfera Ebbasta- sino agli youtuber da milioni di click come iPantellas. Oltre alla versione classic in 6 colori per 10 varianti di copertina e 3 formati, ci sono le Smemo Special Edition: ben 3 copertine speciali disponibili in doppio formato. Lacover discopermette di scegliere ogni giorno di che umore ci si sente; la cover elastici trasforma il diario in un portatutto; la cover T-shirt, per “vestire” e “svestire” la Smemo come ti pare e piace. Insomma, sei libero di scegliere la tua Smemo e di trasformarla come vuoi.

Dentro la Smemo ci trovi… 160mila alberi! Anche per il 2018 Smemoranda è a Emissioni zero e prodotta al 100% in Italia. I 160.000 alberi, piantati e gestiti insieme ad Eco Way per compensare le emissioni di CO2, sono ormai grandi. Smemo continua a curare e a far crescere i suoi boschi nell’Oltrepò Pavese, li puoi visitare nei Comuni di Pavia, Mezzana Bigli, Bastida Pancara e Monticelli Pavesi.

Scrivono per Smemoranda 2018: Antonio Albanese, Alessandro Barbero, Enrico Bertolino, Claudio Bisio, Boiler, Martin Castrogiovanni, Alessandro Cattelan, Lorenzo Jovanotti Cherubini, Don Luigi Ciotti, Clementino*, Gianluigi Donnarumma, Andrea Dovizioso, Fabri Fibra, Emanuele Fasano*, Finley, Francesco Gabbani, Roberto Gagliardini*, Lorenza Ghinelli*, Giallappa’s band, Simone Giannelli*,Gioele Dix, iPantellas, Ivan, Luciano Ligabue, Luciana Littizzetto, Stefano Mancinelli, Marta e Gianluca, Giacomo Mazzariol*, Luke McLean*, Federico Russo, Roberto Saviano*, Skuola.net, Sfera Ebbasta*, Gino Strada, Il terzo segreto di satira*, Licia Troisi, Debora Villa*, Bebe Vio*, Nina Zilli*, Ivan Zaytsev*.

Disegnano per Smemoranda 2018: Altan, Bevilacqua, Corradi, Creanza, Daw, Deco, De Donno, Dr. Pira, Elfo, Guarnaccia*, La Rosa, Laurina Paperina, Lunari, Maicol & Mirco, Marilungo, Menetti*, Migneco e Amlo, Natali, Natangelo, Persichetti Bros, Sagramola, Simon.

Dentro la Smemo Live! trovi un mucchio di cose per liberare la mente, a partire dai risguardi. Perché, appena aperto, il diario regala subito una sorpresa: il “gratta e scopri” che ti dice di cosa sarà piena la tua vita quest’anno! Continuando a sfogliare ci sono le storie di oltre 100 collaboratori, l’oroscopo cinico e romantico di Giovanna Donini – alias Giodo – con disegni di Laurina Paperina. E ancora le Strip dei disegnatori più amati, le citazioni, le migliori battute d’autore o pescate in rete, il countdown per scandire i giorni che mancano alla fine della scuola. E poi i bigliettini a strappo, i giochi, gli adesivi e, ovviamente, tantissime pagine libere per appunti e pensieri.

Smemo Live! continua in rete: in tutti gli inserti c’è un Qr-code rosso per accedere a tanti contenuti extra sui collaboratori Smemo. Video, curiosità e approfondimenti su www.smemoranda.it, il portale con musica, video, giochi, amore, sesso, battute, vignette, pensieri, nerdate, fatti nostri e vostri. Ogni contenuto è commentabile e sharabile su Fb e Twitter, dove la community di ragazzi che segue la Smemo cresce sempre di più con 743 mila amici su Facebook, 16.500 follower su Twitter e 35.500 su Instagram. La Smemo è anche su WhatsApp: basta scrivere “mi piace” al 3483989626 per entrare nella community di Smemoranda e ricevere aggiornamenti sugli eventi, vignette e storie a puntate. Insomma, così tanto di tutto, che nemmeno in tutte le Smemo dal 1979 a oggi. Anche quelle le trovate su smemoranda.it.

Chi è Smemoranda? La Smemo, diretta da Nico Colonna e Gino e Michele, nasce alla fine degli anni Settanta grazie al progetto di un gruppo di giovani milanesi legati al movimento studentesco. Il loro intento: creare una nuova proposta editoriale ai tempi rivoluzionaria senza l’ausilio di uffici marketing e capitali. È così che vede la luce la Smemo, l’agenda un po’ libro un po’ diario, lunga 16 mesi, che dal 1979 ha alternato tra le sue pagine – sempre rigorosamente a quadretti! – articoli, opinioni, saggi, notizie, poesie, canzoni, quiz, disegni e vignette. Sono oltre 20 milioni gli studenti che dalla prima edizione ad oggi l’hanno “consumata” ogni giorno.