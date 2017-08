Dopo che è stato annunciato che dalla serie di Yuiko Tokumi, Slow Start, ne sarebbe stato tratto un anime, sono circolati molti dettagli a riguardo. L’annuncio dell’adattamente in un anime era stato fatto questo Maggio. Quest’oggi viene pubblicato il primo trailer che mostra le prime immagini della nuova serie. Slow Start debutterà in Giappone nel 2018 durante l’inverno. Il nuovo video pubblicato mostra come è stato reso il design dei personaggi.

Hana Ichinose è una normale studentessa di 16 anni, ma a differenza degli altri studenti della sue stessa età, lei nasconde un segreto. Ha cominciato la scuola in ritardo di un anno. I suoi compagni non sono a conoscenza di questo fatto, ed Hana che si vergogna molto per ciò si cura di non farlo sapere a nessuno.

Dirige lo show Hiroyuki Hashimoto assieme a Mio Inoue. Masato Yasuno si sta occupando del design dei protagonisti, mentre lo studio A-1 Pictures ne curerà le animazioni. Il manga è serializzato presso la rivista Manga Time Kirara, e dal 2013 ad oggi ne sono usciti ben 4 volumi. I diritti per la pubblicazione in Italia non sono stati ancora acquistati da nessuna casa. Non ci resta che attendere che qualcuno tra Star Comics, planet manga, j-pop ecc… si faccia avanti.

Questo è il trailer della serie che è stato appena pubblicato:

L’anime che ne verrà fuori sembra molto bello, voi lo guarderete appena sarà disponibile in sub ita?

