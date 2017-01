Adrenalina e suspence per un thriller mozzafiato con protagonista il Premio Oscar Jamie Foxx (Ray, Django Unchained) affiancato dalla bellissima Michelle Monaghan (Mission: Impossible III, Kiss Kiss Bang Bang). SLEEPLESS – Il giustiziere è diretto dal regista nordeuropeo Baram Bo Odar (Who am I, Il silenzio) e nel cast conta anche della partecipazione di Dermot Mulroney (I segreti di Osage County, Shameless ), Gabrielle Union (Top Five, The birth of a Nation), David Harbour (Suicide Squad, Black Mass: l’ultimo gangster, Stranger Things) e Scoot McNairy (12 anni schiavo, Batman v Superman: Dawn of Justice).

SLEEPLESS – Il giustiziere, dinamico action movie dall’animo tutto americano ma basato su un film francese (Nuit Blanche di Frédéric Jardin del 2011), sarà distribuito nei cinema italiani da Notorious Pictures a partire dal 2 febbraio.

Vincent Downs (Jamie Foxx), tenente sotto copertura della polizia di Las Vegas, si ritrova accidentalmente coinvolto nella sparizione di una partita di droga che attira contro di lui l’ira di due boss criminali. Uno di questi, Stan Rubino (Dermot Mulroney), fa rapire il figlio quattordicenne di Vincent (Octavius J. Johnson), promettendo di liberarlo solo dopo la restituzione della cocaina. Vincent inizierà così una corsa contro il tempo per salvarlo.

Trailer: https://youtu.be/4AWGWArOeTo

Clip_Che Succede?: https://youtu.be/DgVlvSF6hBE