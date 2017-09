Chi non ha mai sognato di incontrare una Sirena? Creatura magica e fantastica che molti relegano ai libri o ai film fantasy… Niente di più sbagliato, una Sirena esiste davvero ed è proprio qui in Italia! Kassandra Mauren è la prima “sirena” professionista che presenzia per la TV, gli acquari, feste, i documentari, i grandi eventi, film, video musicali, campagne pubblicitarie e servizi fotografici in tutto il mondo. Kassandra è una modella italiana e un apneista professionale con molti anni di esperienza in questo campo, record personale di apnea di 3 minuti e capace di nuotare in apnea per 50 metri.

Kassandra Mauren vive in Italia in una piccola città sul mare, vero santuario per i mammiferi marini, nelle Cinque Terre. Studentessa in chimica, modella e nuotatrice subacquea con i brevetti CMAS per apnea e salvamento, Kassandra è stata sempre attratta dalle Sirene sin da quando era bambina: dopotutto, come ha dichiarato in un’intervista al sito “Mermaidkatshop.com“, ha imparato a nuotare ben prima di muovere i primi passi sulla terraferma! Si è innamorata ancor di più delle creature marine dopo aver visto un video di una modella che nuotava in acqua con una coda da sirena: clip che l’ha ispirata da quel momento per tutta la sua vita.

La sua “coda” è stata fatta completamente a mano seguendo prima dei tutorial su internet, dai primi risultati “altalenanti” ora le sue pinne artificiali “sfrecciano” sia sulla rete, nei suoi canali Youtube o nella pagina Facebook e “dal vivo”, in tanti eventi!

Secondo Kassandra, diventare “Sirena” vuol dire esplorare una parte nascosta di se stessi proprio grazie alla metafora “dell’immersione” in cosa si pensa e in cosa si è. Vivere con le creature marine, nuotarci insieme è qualcosa che la performer definisce “indescrivibile e estremamente profondo”, un modo di trovare la “vera Kassandra”. Lei che è stata una nuotatrice agonista subacquea, come il suo idolo Natal’ja Molcanova, ottiene una sensazione totalmente diversa quando si trasforma in Sirena. Guardarsi con gli occhi degli altri, suscitare emozioni e suscitare nei propri spettatori il concetto che “tutto è possibile”: questo è il lavoro della splendida Kassandra.

Per conoscere meglio Kassandra e il suo mondo subacqueo, vi consigliamo questi link:

Facebook.com/mermaidkassandra

Instagram.com/kassymermaid

YouTube.com/themermaidkassandra