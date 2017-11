È attiva da oggi la campagna di crowdfunding per TIMED,il gioco in Realtà Aumentata che fa parte del progetto crossmediale ideato da Shockdom in collaborazione con JoinPad, eccellenza italiana nel settore del software innovativo, e con numerosi artisti italiani e internazionali, che stanno realizzando le storie a fumetti.

La campagna è ospitata dalla piattaforma Kickstarter e si avvale di rewards esclusivi come i disegni originali di artisti del calibro, tra gli altri, di Angela Vianello, Giulio Rincione, Fabio Listrani, Labadessa, Loputyn e Fraffrog. Inoltre ci sarà la possibilità da parte dei donatori di personalizzare alcune features del gioco.

La campagna, realizzata su base internazionale, durerà quaranta giorni a partire da oggi 13 Novembre. Per tutta la durata della campagna stessa verranno organizzati, sulle pagine social di Shockdom e del progetto TIMED, dei contest che permetteranno ai vincitori di aggiudicarsi premi d’eccezione come le stampe autografate da alcuni fra i più amati artisti Shockdom.

COSA È TIMED

Il progetto TIMED è ambientato in un universo narrativo condiviso, nel futuro. È composto da una collana di graphic novel autoconclusive ma legate da una continuity, realizzate dai più grandi talenti italiani della nuova generazione e da un gioco in Realtà Aumentata, estremamente innovativo, nato dalla collaborazione con Joinpad, azienda leader nel mondo in questo settore.

Le peculiarità del Gioco, che promettono di rendere TIMED un’esperienza senza precedenti, sono:

Il context computing: la capacità di raccogliere informazioni sul contesto esterno e fare in modo che queste influenzino l’esperienza di gioco (dal tempo meteorologico all’andamento delle borse);

La geolocalizzazione, che garantirà, tra le altre cose, la presenza di luoghi di interesse (ARK) dovunque ci siano dei giocatori e non solo in luoghi particolarmente popolari;

La presenza di BOT senzienti e interattivi, dotati di un’intelligenza artificiale che li renderà capaci di “apprendere” e svilupparsi man mano che l’esperienza di gioco aumenta.