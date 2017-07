Sherlock è una delle serie più geniali degli ultimi anni e con solo pochissime puntate ha attratto milioni di fan in tutto il mondo. Fan che si sono disperati quando Andrew Scott, alias Professor Moriarty, aveva dichiarato una pausa quinquennale per questa serie. Oggi però le pene degli appassionati sono state placate dallo showrunner di Sherlock, Steven Moffat, che, in un’intervista a BBC Radio 2 e riportata da Digital Spy, ha speso parole molto interessanti sulla prossima serie “Abbiamo fatto l’ultima stagione quasi un anno fa e sono stato impegnatissimo con Doctor Who da quel momento, quindi non ho davvero pensato a questo. Mark Gatiss ha fatto altre cose, quindi non ci siamo seduti a tavolino per parlare in modo opportuno di quello che avremmo raccontato con un’altra stagione”.+

Egli però ha anche precisato che dovremo aspettare almeno fino al 2019: “Non faremo Sherlock per un altro paio d’anni, tutti sono molto impegnati, sai?”. Non solo Benedict Cumberbatch è straimpegnato, ma anche lo stesso Steven Moffat al lavoro per lo Speciale di Natale di Doctor Who, le cui riprese stanno iniziate in questi giorni.