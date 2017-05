Guy Ritchie, regista dei film di Sherlock Holmes con Robert Downey Jr. e Jude Law e del nuovissimo King Arthur: il Potere della Spada, rivela ai giornalasti del magazine italiano BadTaste.it alcune informazioni sulle riprese sul terzo capitolo delle saga dedicata all’investigatore di Baker Street.

Il sito italiano non riporta proprie buone notizie per i fan, la situazione della produzione è ancora critica anche perché il buon Ritchie è impegnato per tutto il 2018 alle riprese del nuovo film Disney live action dedicato ad Aladdin. Dopotutto anche il mitico Robert Downey Jr. è impegnato dalla Casa di Topolino per i prossimi due cinecomics dedicati agli Avengers e Jude Law sarà Silente nel seguito di Animali Fantastici e Dove Trovarli. Insomma un bel poker di produzione nerd ma che fanno slittare ancora un po’ le riprese di questo terzo capitolo!