Jennifer Walters è un’eroina e un ex membro di Avengers e Fantastici Quattro, ma è anche un’avvocatessa… professione che non è semplice svolgere se si è una gigantessa verde: She-Hulk! Cugina di Bruce Banners, alias Hulk, è un personaggio dei fumetti creato da Stan Lee (testi) e John Buscema (disegni) nel 1980, pubblicato dalla Marvel Comics. È apparsa per la prima volta sulle pagine di The Savage She-Hulk n. 1 (febbraio 1980). Proprio come suo cugina, Jennifer ha forza,velocità,resistenza superumane oltre ad un altro livello di rigeneramento cellulare.

Ferita gravemente in un conflitto a fuoco, l’avvocatessa Walters riceve una trasfusione di sangue proprio dal suo “irascibile” cugino, contenente ovviamente la radioattività ai raggi gamma! Proprio come Bruce, anche lei all’inizio non era capace di poter controllare il suo alter ego verde, She-Hulk, ma riuscì ben presto a mantenere le proprie capacità cognitive tanto da desiderare di rimanere trasformata ad libitum nella supereroina. Dopo molto tempo riuscì a riscoprire la “forza” della sua gracile Jennifer ed accettare ambedue le versioni di se stessa!

She-Hulk decise prima di entrare negli Avengers e poi sostituì La Cosa nei Fantastici 4 fino ad essere investita da un’onda radioattiva, durante una missione nell’Helicarrie Shield, che le inibì per un certo tempo di tornare umana. Capito che era solo un suo blocco mentale, tornò dai Vendicatori e al suo lavoro di avvocato con Blake Tower condizionato da Blonde Phantom (Louise “Weezi” Mason). Nello stesso periodo cominciò ad avere una relazione con Luke Cage, leader degli Eroi in Vendita.

Dopo la fine dell’epoca Avengers, Jennifer si unì allo studio legale Goodman, Lieber, Kurtzberg, & Holliway,nella divisione del diritto superumano. Nel periodo della Civil War si è schierata dalla parte di Iron Man scoprendo di possedere differente opinioni quando è trasformata!

Ecco alcune cosplayer che hanno prestato la propria creatività al personaggio di She-Hulk!