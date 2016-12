Da mesi si vociferava di questo progetto, l’attesa era veramente tanta, ma per questi 20 minuti circa di fan film, n’è valsa veramente tanto.

Stiamo parrlando del nuovissimo Fan Movie ITALIANO di Batman, diretto da Piero Castiglia. Un bravissimo Cosplayer e Regista, ma in questo progetto, lo vedremo anche come Attore nel ruolo di Batman.

Oltre a Piero Castiglia nel ruolo di Batman vedremo un perfetto Superman interpretato da ( Michele Colonna )

un somigliante Pinguino ( Emanuele Bolognari ) un’ affascinante Batgirl ( Elisa Mami ), un combattente Deathstroke ( Diego Gabrielli ), una bellissima Catwoman ( Jessica Lollobrigidi ), un grandissimo Two Face ( Simone Perini ), un favoloso Lex Luthor ( Pasquale Marsella ) e per concludere un commissario Gordon perfetto interpretato da un vero attore e doppiatore ( Sergio Di Giulio ).

La particolarità di questo progetto è che è stato realizzato in 4K ed il tutto è stato realizzato con le voci di doppiatori professionisti. Parliamo di: Fabrizio Pucci, Luca Ward, Marina Guadagno, Monica Ward, Massimo Rossi, Giorgio Lopez, Gianfranco Miranda, Renato Cortesi, Ivo De Palma, Riccardo Peroni, Edoardo Stoppacciaro.

A livello di qualità, ci avviciniamo veramente ai Fan Film Americani di alto livello. Per questo consiglio vederlo assolutamente.

Inoltre in questo Corto per i veri fans, c’è un’altra meravigliosa chicca. Se avete visto il recentefilm L’uomo D’acciaio, riconoscerete sicuramente le voci di Jor-El e Superman doppiate per la versione italiana del film da ( Luca Ward e Gianfranco Miranda ) che saranno ovviamente presenti anche in (Shadow Of Darkness).

Ma la sorpresa non finisce qui, perchè Nel 1992 sul film Batman il Ritorno, la voce italiana di Pinguino interpretato dal magistrale Danny DeVito fu quella di Giorgio Lopez, che è tornato nuovamente per dare voce al Pinguino di questo corto, interpretato dal Noto Cosplayer Emanuele Bolognari, già famoso per le sue vittorie come Cosplayer, come attore, cantante e Regista di altri suoi corti personali.

Ecco il Link Youtube per visualizzare il Corto e Buona Visione e per coloro che ancora non hanno avuto modo di vederlo.https://www.youtube.com/watch?v=nBs8KbQ_Igg

Non mi resta altro che fare i miei piu sinceri complimenti al regista Piero Castiglia, e a tutto il suo CAST.

Andrea Ricci.