La cantautrice palermitana Giusy Madonia in arte ” Shadow” e’ attualmente impegnata alla promozione del suo primo romanzo Necro’s Love , uno urban fantasy dai tratti romantici . E’ stata ospite recentemente presso la sua casa editrice Albatros Il Filo nella citta’ di Roma per le registrazioni televisive e radiofoniche che , verranno trasmesse nella piattoforma SKY

Sun vive a New York dall’età di sedici anni, si è trasferita per ragioni di studio dalla sua amata Corea ed oggi è una brillante promessa di un importante studio legale. Grazie alla sua notorietà di avvocato, viene incaricata dalla ricca Mrs Armstrong di seguire la sua pratica di divorzio. Si reca quindi nella villa ottocentesca della signora per l’incontro preliminare, durante il quale rimane abbagliata da Lee, maggiordomo di fiducia della donna. Quell’incontro cambierà per sempre la vita di Sun!

Giusy Madonia ci racconta una storia d’amore che ha del fantastico, ma che ci farà sentire l’importanza della purezza dei sentimenti. Necro’s Love è già’ disponibile in tutte le piattaforme online Mondadori , Feltrinelli , libreria Universitaria etc… e in tutte le seguenti librerie del territorio nazionale .

Shadow vero nome Giuseppa Madonia , chiamata da tutti Giusy Innamorata della musica da sempre, denota una certa predisposizione per le arti in genere (pittura , scultura , canto , danza e scrittura ) già dalla tenera età. Subito dopo il diploma decide di prendersi di coraggio e di intraprendere la carriera di cantante e cantautrice cominciando i suoi studi canori presso l’accademia jazzistica Brass Group di Palermo, per poi proseguire i suoi studi all’accademia Lizard, arricchendo cosi’ il suo background musicale e potenziando la sua voce apprendendo diversi generi musicali quali : r’nb , blues , jazz, rock , lirico e pop. Si definisce una metamorphic artist , per via dei suoi cambi repentini di look ( soprattutto il colore dei capelli ) ma anche per il suo cambio di genere musicale continuo . Possiede una voce calda ,semi- baritona con sfumature darkeggianti e black. Il suo anale you tube è : https://www.youtube.com/user/giusysinger, mentre la fan page facebook : https://www.facebook.com/pages/shadow/206584685444