Logitech annuncia Brio 4k Stream Edition, la nuova webcam ultra HD in 4K che consente di realizzare video perfetti in streaming per i videogiocatori e per le dirette. Brio 4k Stream Edition cattura persino le microespressioni del viso e le trasmette in 1080p a 60 fps. “Il broadcasting è diventato un fenomeno sociale. I giocatori trascorrono il doppio del tempo a guardare video di sfide tra altri player e live stream su Twitch™, Youtube® e Mixer stanno diventando la nuova TV delle ultime generazioni”, dichiara Guillaume Bourelly, Senior Portfolio and Product Manager of Webcams at Logitech. “Con Brio 4k Stream Edition, abbiamo ottimizzato la nostra webcam BRIO. Abbiamo realizzato un dispositivo che integra tutto ciò che un appassionato di video cerca per coinvolgere sempre più il suo pubblico. Oltre a catturare tutti i dettagli in 4K, la modalità a priorità di frame rate consente di trasmettere a 1080p/60fps con un rapporto costante e una soluzione completamente integrata con XSplit Broadcaster”.

Con Ultra HD 4K e high dynamic range (HDR), Brio 4k Stream Edition assicura una risoluzione quattro volte superiore rispetto a un video in full HD e regola in automatico la luminosità, così che la persona non appaia in ombra quando è posizionata in fondo o quando si muove dall’esterno verso l’interno. L’Ultra HD 4K poi cattura anche i più piccoli dettagli del viso con colori vividi e mantiene la qualità full HD quando si effettua lo zoom in e lo zoom out, così che gli iscritti di un canale YouTube possano guardare con nitidezza il video indipendentemente dalla luce dello sfondo.

Brio 4k Stream Edition realizza video nitidi con una velocità di fotogrammi iper-veloce a 1080p/60fps quando utilizza la modalità di priorità della frequenza dei frame. Questa modalità riduce lag e i ritardi in fase di registrazione o mentre si realizzano video in slow-motion o replay. La webcam comprende anche ChromaCam, un’applicazione AI neutralizer di Personify che può sfocare, rimuovere o sostituire il disturbo quando si desidera realizzare un’immagine professionale, ovunque si effettui la trasmissione. Inoltre, è possibile personalizzare l’angolo di visuale riducendolo a 65° o 78°, così che il focus sia sulla persona, il protagonista del video, oppure allargare l’inquadratura oltre i 90° in modo che gli iscritti a un canale possano visualizzare l’intera scena.

Lavorando con l’azienda leader del gaming broadcast SplitmediaLabs, XSplitTM Broadcaster e XSplit Gamecaster sono state ottimizzate per dare vita a una soluzione streaming all-in-one compatibile con il 4K e con l’elevato frame rate di Logitech Brio 4k Stream Edition. Brio 4k Stream Edition è venduta con un abbonamento premium XSplit license della durata di 12 mesi (gratuiti) che include le app XSplit Broadcaster e XSplit Gamecaster. Infine, OBS™ supporta Brio 4k Stream Edition per iniziare a produrre video appena si apre la confezione.