Vi segnalo che su Boing arriverà una grande novità. Lo spazio SUPER DUPER, dedicato agli show più amati del canale, dal 4 settembre, a partire dalle 19.00, vedrà approdare su Boing solo le novità in esclusiva Prima TV free. Tra questi: TEEN TITANS GO! (dal 4 settembre dal lunedì al venerdì alle 19.00), IO SONO FRANKY (dall’11 settembre dal lunedì al venerdì alle 20.50) e BEN 10 (dal 18 settembre tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 19.30).

Dal 24 settembre ogni domenica alle 20.10, l’appuntamento sarà invece con SUPER DUPER CINEMA, lo spazio dedicato ai grandi film in Prima TV FREE. A settembre approderanno sul canale DORAEMON – IL FILM e DORAEMON E LE AVVENTURE DI NOBITA E DEI 5 ESPLORATORI.

Ogni giorno andranno in onda tanti show ed episodi inediti tratti da: Teen Titans Go!, Justice League Action, Doraemon, Yo Kai Watch e Io Sono Franky.

BEN 10 – LA NUOVA SERIE IN PRIMA TV FREE

Su Boing approda in esclusiva Prima TV Ben 10, il ragazzo-eroe più amato del canale.

Dal 18 settembre tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 19.30 all’interno dello spazio Super Duper.

A settembre arriva in esclusiva Prima TV free su Boing (canale 40 del DTT), la nuova serie di BEN 10, lo show che vede protagonista Ben Tennyson, il bambino-eroe amato in tutto il mondo.

La nuova serie di BEN 10, prodotta da Cartoon Network Studios e creata da Man of Action Entertainment (Big Hero 6) introdurrà ad una nuova generazione di fan l’amatissimo ragazzo che tutti i giorni, con l’aiuto dell’orologio Omnitrix, riesce a trasformarsi in 10 diversi alieni, ognuno dotato di abilità uniche.

Con una grafica totalmente rinnovata, molto più luminosa e colorata, lo show promette ancora più azione, divertimento e intrattenimento.

Il protagonista è un ragazzo di nome Ben che durante una vacanza insieme al nonno Max e alla cugina Gwen trova un orologio molto particolare chiamato Omnitrix.

Presto Ben scoprirà l’immenso potere che questo oggetto può donargli. Infatti, grazie a questo, riuscirà a trasformarsi in 10 potentissimi alieni. Con gli speciali super poteri acquisiti Ben potrà affrontare numerose e divertenti avventure e – in un continuo mix tra comedy e action – far fronte ai terribili nemici che incontrerà lungo la sua strada e che vorranno impossessarsi dell’Omnitrix per utilizzarlo a fini malvagi.

Ma con l’orologio Ben fa anche quello che ogni bambino della sua età farebbe entrando in possesso di un dispositivo tanto potente: usarlo in ogni occasione! Anche se il più delle volte questa non sarà la scelta più saggia. D’altronde, come ogni ragazzo, Ben ama divertirsi e l’Omnitrix, oltre ad essere utile per sconfiggere il male, può anche essere molto divertente.

Il ragazzo, infatti, capirà col tempo che ciò di cui ha veramente bisogno non è la forza dell’Omnitrix e dei suoi alieni ma il sostegno delle persone che ama: Gwen e il nonno Max.

Ben 10, d’altronde, non è il classico eroe “tutto muscoli”. Caratterialmente e fisicamente è un ragazzino come tanti: un bambino magrolino, buffo, simpatico, pieno di energie ed idee ma a volte anche svogliato e insicuro. Ben 10 è un vero eroe anche e soprattutto per la sua normalità, perché è un ragazzo che ancora non conosce e non sa esprimere tutte le sue potenzialità ma è consapevole che la famiglia e l’amicizia sono i suoi pilastri.

I suoi “super poteri” sono l’entusiasmo, la curiosità e la capacità di guardare il mondo con occhi nuovi.

La serie originale, lanciata su Cartoon Network nel 2006, ha riscontrato fin da subito l’apprezzamento da parte di critica e pubblico.

Il successo di questo show ha dato origine a tre ulteriori serie animate (Ben 10 Forza Aliena, Ben 10: Ultimate Alien, Ben 10: Omniverse), un film animato (Ben 10 il segreto dell’Omnitrix), e due film d’azione (Ben 10: Corsa contro il tempo, Ben 10: Alien Swarm).

BEN 10 è diventata rapidamente uno dei brand per ragazzi più forti a livello globale e uno degli show più seguiti e amati.

TEEN TITANS GO! – I NUOVI EPISODI IN PRIMA TV FREE

Tornano sul canale i mitici Teen Titans Go.

Dal 4 settembre dal lunedì al venerdì alle 19.00 nello spazio SUPER DUPER.

A settembre su Boing (canale 40 del DTT) torna l’azione e il divertimento targato TEEN TITANS GO! con i nuovi episodi che approdano in esclusiva Prima TV free.

La serie si ispira allo show action di Warner Bros. “Teen Titans”, ma gli eroici personaggi vivono qui avventure tutte nuove all’insegna della comedy. Protagonisti della serie sono: Robin, leader del gruppo, che ama dirigere il team esperto in arti marziali; Stella Rubia, una ragazza aliena dagli occhi verdi capaci di lanciare raffiche di energia quando si arrabbia; Cyborg, metà uomo e metà robot; Beast Boy, che ha la capacità di trasformarsi in qualsiasi animale; Corvina, un mezzo-demone, spaventosa e piena di energie quando si arrabbia; ed infine Kid Flash, caratterizzato dalla sua velocità supersonica.

Le nuove puntate si aprono con gli speciali episodi ISOLA che vedono gli eroi naufragare su isola solo apparentemente deserta. Il loro obiettivo sarà di far ritorno a Jump City.

UNCLE GRANDPA – I NUOVI EPISODI IN PRIMA TV FREE

Torna sul canale lo zio-nonno più bizzarro di sempre!

Dall’11 settembre dal lunedì al venerdì alle 14.45.

Il primo pomeriggio su Boing è sotto il segno del buon umore e dell’allegria con i nuovi episodi in Prima TV Free di UNCLE GRANDPA.

La missione dello zio-nonno più bizzarro del canale è quella di aiutare tutti i bambini nel mondo viaggiando senza interruzione in ogni angolo della Terra e, quando serve, anche attraverso infiniti universi paralleli. Ha un aspetto unico, caratterizzato da vistose bretelle color arcobaleno e un cappellino con un’elica, senza dimenticare i suoi vistosi baffi bianchi.

IO SONO FRANKY – I NUOVI EPISODI IN PRIMA TV FREE

Arrivano gli attesi nuovi episodi di IO SONO FRANKY

Dall’11 settembre dal lunedì al venerdì alle 20.50 nello spazio SUPER DUPER.

Dall’11 settembre approdano in Prima TV assoluta su Boing (canale 40 del DTT) i nuovi episodi di IO SONO FRANKY, la serie che segue la vita di Franky, una ragazza dalle sembianze di una normale teenager ma che in realtà è un androide. Franky, infatti, è un robot dotato delle più sofisticate tecnologie informatiche.

In questa nuove puntate arriverà una nuova antagonista, Lux, che farà di tutto per tenere lontani Christian e Franky, approfittandosi anche della perdita di memoria che Franky ha subito nell’ultima puntata. Lux troverà, inoltre, un potente alleato di nome Dominus che proviene dal futuro e minaccia di distruggere tutti gli androidi.

Intanto, a scuola, le divisioni tra umani e robot sono sempre più forti…

SUPER DUPER CINEMA – PROGRAMMAZIONE SPECIALE

Su Boing arriva un imperdibile appuntamento con i film. Questo mese: DORAEMON – IL FILM e DORAEMON E LE AVVENTURE DI NOBITA E DEI 5 ESPLORATORI.

Dal 24 settembre ogni domenica alle 20.10.

Da settembre ogni domenica sera arriva su Boing (canale 40 del DTT) lo spazio SUPER DUPER CINEMA dedicato ai grandi film in Prima TV FREE.

Si parte il 24 settembre con la Prima TV free di DORAEMON – IL FILM, in cui il giovane Nobita conoscerà Doraemon per la prima volta. Il gatto, proveniente da un’altra galassia, viene mandato sulla Terra dal pronipote di Nobita, Sewashi, per aiutare il ragazzo a cambiare il proprio destino pieno di sventure.

Doraemon supporterà il giovane nell’intento di realizzare il suo più grande sogno: sposare la sua amata Shizuka.

Il 1° ottobre, arriva in Prima TV free su Boing DORAEMON E LE AVVENTURE DI NOBITA E DEI 5 ESPLORATORI, in cui Doraemon e Nobita saranno alle prese con la ricerca di un luogo estivo dove passare le vacanze insieme ai loro amici. Nelle loro avventure, Nobita incontrerà un cane particolarmente intelligente che nel corso del film si rivelerà essere ben più di questo.

NEW DORAEMON – I NUOVI EPISODI IN PRIMA TV FREE

Arrivano le nuove avventure di DORAEMON, la serie cult con protagonista il gatto spaziale più amato del canale.

Dal 4 settembre dal lunedì al venerdì alle 20.00.

Su Boing (canale 40 del DTT) arrivano in Prima TV free le nuove avventure di NEW DORAEMON, lo show con protagonista il celebre gatto-robot venuto dal XXII secolo per aiutare Nobita, un bambino pigro e combina guai.

Nato alla fine degli anni ’60 come protagonista di un manga del duo artistico giapponese Fujiko Fujio, Doraemon è poi diventato un anime di enorme successo prodotto dalla Shin-ei Animation a partire dal 1979.

Ciò che rende questo gatto-robot così speciale è la sua tasca quadrimensionale, definita “gattopone”, che gli permette di estratte infiniti gadget tecnologici per risolvere qualsiasi tipo di problema. Ovviamente, ad usufruirne è proprio Nobita, il quale si trova quasi sempre nei guai.

Doraemon ha anche la capacità di viaggiare nel tempo, ma la sua caratteristica principale è quella di spronare in ogni momento il giovane ragazzo, trasmettendogli valori positivi come l’integrità, la perseveranza, il coraggio ed il rispetto. Non sempre, però, Nobita sembra capire e, al contrario, finisce spesso in qualche problema mettendo a dura prova la pazienza del gatto.

YO-KAI WATCH – I NUOVI EPISODI IN PRIMA TV FREE

Su Boing arrivano in Prima TV assoluta i nuovi attesissimi episodi di Yo-Kai Watch.

Dal 4 settembre dal lunedì al venerdì alle 20.25.

Su Boing (canale 40 del DTT) arrivano in Prima TV assoluta i nuovi entusiasmanti episodi di YO-KAI WATCH.

Nato nel 2013 come videogioco di ruolo, Yo-Kai Watch è diventato in pochi anni un vero e proprio fenomeno di costume in Giappone, grazie anche alla serie animata e al lungometraggio del 2014.

Lo show, narra le avventure di un ragazzo di nome Nathan. La sua capacità è quella di vedere e interagire con gli Yo-kai – spiriti e creature fantastiche, presenti ovunque e responsabili dei piccoli inconvenienti che accadono nella vita di tutti i giorni ma invisibili al resto dell’umanità – grazie ad uno speciale orologio chiamato Yo-kai Watch. A donargli questo prezioso oggetto fu proprio uno spirito Yo-kai di nome Whisper, un simpatico fantasma Nathan ha liberato da una capsula di una macchinetta distributrice di gatcha-gatcha.

Insieme, i due vivono avventure sorprendenti, conoscendo diversi spiriti. Non tutti gli Yo-kai però sono innocui, infatti Nathan in compagnia di Whisper dovrà combattere contro spiriti malvagi che minacciano l’umanità.

Grazie alla trama fantasiosa, ai personaggi coinvolgenti e alla sua comicità, YO-KAI WATCH è diventato in pochi anni in Giappone uno dei prodotti più popolari di tutti i tempi.

