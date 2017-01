Arriva Cristina D’Avena sul palco dell’Atlantico Live per una serata all’insegna dell’energia e dei ricordi. Il “Semplicemente Cristina Tour” è pronto a cominciare in bellezza il nuovo anno e a conquistare la capitale: il 28 gennaio Cristina D’Avena e la DBDays Band e il coro Voices of Heaven accenderanno una magica atmosfera presso l’Atlantico Live – via dell’Oceano Atlantico 271 – nel cuore del quartiere Eur, che ospita i migliori eventi della movida romana, per una serata indimenticabile.

Questa tappa, che si preannuncia già come un altro successo da tutto esaurito, dopo quello avuto a Colorado, sarà solo l’inizio di una serie di novità in arrivo per i fan di Cristina in questo nuovo anno in compagnia della loro beniamina e delle sigle più amate di tutti i tempi. “Suonare con una band dal vivo è un’esperienza molto gratificante, il segreto per raggiungere una buona alchimia è quella di rispettarsi molto a vicenda. Nessuno prevarica l’altro, ma insieme si trova una nuova formula. Sul palco saremo in 20. Il coro è molto numeroso e ti dà il giusto colore, il giusto sapore, è bellissimo. E quando senti il pezzo con il coro dal vivo ti emozioni. E’un concerto che ti porta indietro nel tempo e che restituisce la magia di quando eri bambino”. Queste le parole della regina delle sigle tv. Cristina D’Avena, insieme alla sua band, è pronta a rinnovare la magia: appuntamento il 28 Gennaio all’Atlantico Club.