LabroniCon 2° Edizione, il mercato del fumetto, del cosplay e del gioco che si svolgerà sabato 9 e Domenica 10 Settembre presso la Fortezza Vecchia di Livorno. Dopo l’esperienza positiva della prima edizione, la LabroniCon Factory rilancia con un progetto più ambizioso, ampliando le aree che hanno fatto il successo della passata edizione. Due giorni ricchi di eventi e per tutti i palati. Un’area per ogni sfaccettatura del mondo nerd e fieristico, ed un invito anche chi, in questo mondo non ci ha mai messo piede. E’ il tema piratesco a farla da padrone, tra installazioni a tema, il fascino naturale della Fortezza Vecchie e delle aree tematiche.

L’elegante Rocca dei pazzi, l’area tematica dedicata al gioco di ruolo, sarà animata in entrambi i giorni da numerose sessioni di gioco, tra cui “L’ultima Torcia e “7th Sea” entrambi candidati Miglior Gioco di Ruolo dell’Anno a Lucca Comics 2017. Il Porto dei Ribelli, oltre ad ospitare le case editrici di fumetti, avrà l’Artist Alley, uno spazio concesso agli artisti presenti in fiera, per incontrare il pubblico, comprare tavole originali e richiedere commissioni. Sarà inoltre presentato Livornopoli di Giusy Anzovino:la rivisitazione in chiave livornese del famosissimo gioco da tavolo Monopoli.

Il Salone dei Racconti, oltre che ospitare il torneo Legacy di Magic la Domenica, sarà teatro di incontri ed eventi. Questi saranno moderati da Federico Guerri, il sindaco di Mondo di Nerd; con interventi di Daniele Caluri. Come “Il bello e il brutto del Fantasy-immagini di ieri e di oggi” un divertente intervento di Federico Guerri e Matteo Curte (autore di Sine Requiem) sul tema illustrazione fantasy, commentando immagini di locandine, copertine di libri e di dischi. Sabato sera, sempre nel Salone dei Racconti è confermata la presenza di Ivan Zuccon per la proiezione in anteprima dei primi due episodi di Herbert West Re-Animator. gli eventi di Gioco di Ruolo dal Vivo avranno il loro spazio : nel Piazzale di Cosimo, l’Associazione White Company allestirà un accampamento in stile medievale, inscenadando combattimenti ed intrattenendo il pubblico.

I Secondi Figli invece si occuperanno di “Sì, mio Oscuro Capitano” una versione piratesca del noto gioco “Sì, Oscuro Signore”. Nel Cortile delle Armi saranno presenti le associazioni Larp: Cronache della Rinascita e Deus GRV e le loro arene. Come lo scorso anno è stata riconfermata la presenza dell’Orange Team e di Always Harry Potter, i primi allestiranno un’area con esposizione e gioco libera a tema Lego all’interno del “Salone dei Tesori”, i secondi movimenteranno l’ambiente all’interno del Mastio della Fortezza con lezioni di magia, smistamento nelle Case e Caccia al Tesoro. Non avete trovato ciò che cercavate? Niente panico: nella Contrada dei Mercanti troverete il meglio tra artigiano, fumetterie, collezionismo e gadget in genere. Non mancheranno infine sfilate e spettacoli, soprattutto quelle a tema Star Wars organizzate da Star Wars Empisa e l’immancabile Cosplay Contest, quest’anno con premi ancora più ricchi.

Per tutte le informazioni e tutte le novità legate al LabroniCon:

http://www.labronicon.net/ – http://www.facebook.com/labroniconfactory