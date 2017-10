Perché non rendere grande un piccolo gesto? A volte basta pochissimo per fare un’azione che ha il potere di aiutare chi ha più bisogno di aiuto. Basta iscriversi online al sito “Be a Superhero“, una fantastica iniziativa di Carrefour, e dare alle Onlus il tuo voto. Ai termine dell’iniziativa l’Azienda farà una donazione complessiva di 500.000€* alle Onlus per i diritti dell’infanzia partecipanti.

Dall’11 settembre al 19 novembre si potrà votare una Onlus per i diritti dell’infanzia tra quelle che già partecipano all’iniziativa promosso da Carrefour oppure, se siete operatori per il sociale dall’11 settembre al 13 novembre poteteproporre una Onlus, se questa non risulta tra le partecipanti all’iniziativa, per donarle il voto.

Sempre dall’11 settembre al 5 novembre, effettuando la spesa negli Ipermercati Carrefour, Carrefour market e Carrefour Express aderenti all’iniziativa e presentando la carta Payback gli utenti ricevereanno in cassa 1 bollino ogni 20€ di spesa e multipli (scontrino unico) per la nuova raccolta. Bisogna cercare in punto vendita, i prodotti evidenziati con il cartellino che permettono di accelerare la tua raccolta e ottieni bollini aggiuntivi grazie ai tuoi acquisti su carrefour.it e facendo rifornimento presso le pompe di benzina Esso aderenti. Incollando i bollini nell’apposito spazio della cartolina e consegnandola alle casse insieme alla tua carta Payback si potrà ottenere uno degli splendidi pupazzi della Justice League, aggiungendo un piccolo contributo in denaro, ritirandolo i premi fino al 19 novembre 2017. Inoltre, ogni bollino riporterà sul retro un “codice hero”, che permetterà agli utenti di assegnare un voto ad una Onlus nazionale impegnata per i diritti dell’infanzia. Al termine dell’iniziativa, Carrefour devolverà 500.000,00 euro alle Onlus votate che ne avranno diritto, suddividendo la cifra indicata in proporzione ai voti ricevuti. Per il regolamento completo ecco il link: carrefour.it/upload/css/2017/justiceleague2/regolamentodef.pdf

Maggiori dettagli sul carrefour.it e www.beasuperhero.carrefour.it