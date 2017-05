Sangio.co è l’evento dedicato ai giochi in scatola dell’Associazione Le Rune del Lupo. 5 giorni di eventi per divertirsi in due weekend diversi 27/28 Maggio e 2/5 Giugno, presso Casa Novarini Via Monte Ortigara 7, 37057 San Giovanni Lupatoto. Dal Torneo di Giochi di Ruolo per gli appassionati ai giochi in Scatola per le famiglie, i giochi in legno per i bambini, gli eventi musicali per chi vuole provare a ballare nuovi generi musicali in compagnia… non mancano esperienze speciali come la Cena con Delitto oppure la misteriosa Escape Room! Per info: www.sangioco.it oppure www.lerunedellupo.it.

Dal sabato mattina alla domenica sera, i ragazzi delle Rune del Lupo, saranno disponibili per spiegare giochi e organizzare partite di prova mettendo a disposizione l’intera ludoteca dell’associazione, che comprende qualsiasi tipologia di gioco, dal veloce e semplice, al complesso e di lunga durata. Tante proposte anche per la famiglia e i bambini. Sempre per i più piccoli, ma non solo, le domeniche pomeriggio arriveranno i Ludobus di La Tana dei Tarli, con giochi di legno e animazione all’aria aperta.“L’obiettivo di Sangio…co” spiega Gabriele Buttura, responsabile di questa dodicesima edizione, “non è solo quello di fare una festa per tutti gli appassionati del gioco, ma anche di avvicinare le persone a questo genere di attività non sempre conosciute e utili sia per socializzare sia per allenare la mente”.Oltre alle proposte dedicate ai neofiti, grande spazio verrà dedicato ai tornei per esperti, ma disponibili anche per chi vorrà cimentarsi per la prima volta. Immancabili il torneo di giochi di ruolo, quest’anno con atmosfere Fantasy, di Subbuteo (domenica 04) e di Risiko! (domenica 28 giugno), mentre tornei di Warhammer, Calcio Balilla, Carcassonne, Splendor, Seven Wonders, Stone Age e altri ancora, saranno organizzati giornalmente.

Per tutti i giorni della manifestazione, sarà presente lo stand gastronomico gestito dai ragazzi delle Rune del Lupo, che i venerdì sera daranno inizio ai giochi con un festoso aperitivo. Per chi volesse qualcosa di più “speciale”, domenica 27 o domenica 04 potrà cimentarsi con il Risotto con Delitto dove, oltre a cenare, i partecipanti dovranno risolvere un intricato mistero portato in scena dall’associazione Schegge di Fantasia. Venerdì 2 giugno, invece, Cena Brasiliana. Entrambe richiedono la prenotazione. Spazio anche per la musica: la serata di sabato 27 sarà allietata dalle atmosfere folk dei BalBrulè con l’animazione degli insegnanti e ballerini di Arci Chetradbalà mentre sabato 3 giugno si esibiranno i Ketty and the Middle Tones con preserata di DJ Vipera e animazione rockabilly con i ballerini swing e gli insegnanti rock di Locos Swing. L’ingresso a Sangio…co, e ai concerti, è gratuito e aperto a tutti gli interessati. Per conoscere il programma completo, per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito www.sangioco.it, chiamare al numero 3407996134 o scrivere all’email sangioco@lerunedellupo.it.