SANDOKAN A FUMETTI: ESCE LA NUOVA SERIE SULLA TIGRE DELLA MALESIA I PERSONAGGI DI EMILIO SALGARI PROTAGONISTI ANCHE DI RACCONTI INEDITI Pubblicata da Star Comics, l’opera sarà presentata in anteprima nazionale a “Lucca Comics & Games”

Sandokan, Yanez, lady Marianna e le tigri della Malesia tornano a essere protagonisti di un fumetto. I famosi personaggi creati dalla fantasia di Emilio Salgari rivivranno infatti in una nuova serie, pubblicata da Star Comics in occasione dei 30 anni di attività, caratterizzata da un’interpretazione fedele all’originale, ma con un tocco di modernità. Ogni volume della serie (cartonato, formato 19×26 cm, foliazione 144 pagine, b/n, prezzo 20 euro) sarà composto da due parti: una prima con un riadattamento a fumetti del testo originale e una seconda con alcune storie inedite basate sull’universo narrativo salgariano. Il primo volume, dal titolo “Le tigri di Mompracem e altre storie”, sarà presentato in anteprima a “Lucca Comics & Games”, il festival internazionale del fumetto che si svolgerà dall’1 al 5 novembre prossimi, e sarà reperibile a partire dall’8 novembre in libreria e fumetteria in tutta Italia. I prossimi due volumi, dal titolo “I misteri della giungla nera e altre storie” e “Le due tigri e altre storie” saranno disponibili nei prossimi mesi.

“Abbiamo deciso di dar vita a un nuovo fumetto su Sandokan perché abbiamo ritenuto che un classico di questo straordinario valore meritasse una nuova iniziativa editoriale, capace di raccontare le gesta del temibile pirata con un occhio puntato sulla fedeltà al testo originale e l’altro ad un’estetica contemporanea”, spiega Claudia Bovini, direttore della casa editrice perugina. “Nella realizzazione delle nuove storie, inoltre, abbiamo coinvolto alcuni dei più brillanti sceneggiatori e disegnatori del panorama nazionale, tra autori esperti e giovani promesse, chiedendo loro di ampliare il già vasto universo narrativo legato a Sandokan e creando vicende compatibili con quelle descritte da Salgari, ma totalmente inedite”, conclude Davide G.G. Caci, Publishing Manager di Star Comics e curatore dell’opera.

Il primo volume “Le tigri di Mompracem e altre storie” si apre con una storia lunga, scritta da David Goy e Gero e disegnata da Paolo Antiga: si tratta dell’adattamento a fumetti del primo romanzo del ciclo indo-malese e vedrà Sandokan impegnato con i suoi “tigrotti” in una lotta senza tregua all’invasore europeo. Vi è poi una seconda parte che contiene tre “side stories”, storie brevi che raccontano episodi di vita e incontri mai narrati prima: “Il ventre del Diavolo” affronta il rapporto tra Sandokan – giovane e adulto – e Mompracem (realizzata da Davide Aicardi e Mario Sciuto); “Gli occhi della Tigre”, che narra una piccola parte dell’infanzia di Marianna (Davide Morando e Michael Malatini); e “La Tigre e la Volpe”, sul primo incontro tra Sandokan e Yanez (Alessandro Di Virgilio e Michela Cacciatore). Il volume è completato da un saggio inedito a firma di due importanti esperti salgariani, Claudio Gallo e Giuseppe Bonomi. Le copertina dei tre volumi sono state realizzate da Pasquale Frisenda, disegnatore noto, tra l’altro, per il suo lavoro su “Tex”.

