La città di San Diego, in California, ha deciso di rendere omaggio all’interprete di Luke Skywalker nella saga di Star Wars dedicandogli una strada. Nasce così Mark Hamill Dr., per noi via Mark Hamill. Mark Hamill Street non è solo la principale novità. San Diego ha anche instaurato il Mark Hamill Day, una giornata – il 31 luglio – interamente dedicata all’attore che ha dichiarato: “Una volta vivevo in questa strada ed era fantastico. Non posso dirvi quanto sia bello tornare nel mio vecchio quartiere, dire che sono grato sarebbe un eufemismo”. L’onere di mostrare via Mark Hamill l’ha avuto Chris Cate. C’è stata qualche piccola difficoltà nello scoprire l’insegna, come potete vedere nel video seguente.

Un secondo video, girato da un fan presente all’evento, mostra nel dettaglio le difficoltà di cui abbiamo parlato prima. Mark Hamill tenta di usare la Forza, con i fan che urlano “Use the Force, Luke!” ma il panno che copre l’insegna non vuole spostarsi. In aiuto di Luke accorre una spada laser verde, per la gioia di tutti i fan presenti all’evento.

