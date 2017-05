Ne abbiamo già parlato in diversi articoli ma finalmente dal Cannes Film Market arrivano, tramite Screen Daily, qualche novità sul film live action dedicato ai Cavalieri dello Zodiaco creati da Masami Kurumada. La Toei Animation coprodurrà la pellicola con la A Really Good Film Company di Hong Kong: da una parte Joseph Chou e Yoshi Ikezawa e, dall’altra Jeffrey Chan. Come executive, oltre che l’autore originale Kurmada avremo Tim Kwok della Convergence Entertainment, Miguel Faura e Kozo Morishita della Toei Animation. Proprio Morishita ha dichiarato “Siamo molto emozionati di poter far lavorare con la A Really Good Film Company per portare questo titolo al pubblico di tutto il mondo come film live action, e speriamo che sia il primo di molti provenienti dal grande IP della scuderia della Toei”. Jeffrey Chan invece: “Dopo quasi due anni di sviluppo del progetto con i miei colleghi produttori, mi sembra ancora surreale poter lavorare su una tale fantastica franchise dell’animazione, di cui anch’io sono un grande fan”. Masami Kurumada: “Questo è per i nostri leali fan che hanno supportato Seiya negli ultimi 30 anni così come le nuove generazioni di fan”.