L’associazione culturale Dimensione Fumetto, forte del successo delle precedenti edizioni, indice il suo QUARTO concorso di illustrazione dal tema Sailor Moon… Team Up!

La prima edizione del 2014 ha puntato l’attenzione sui personaggi dello Studio Ghibli, celebre studio di animazione giapponese fondato nel 1985 dal famoso regista, e premio Oscar, Hayao Miyazaki insieme al suo collega e mentore Isao Takahata. La scelta è stata d’obbligo visto l’amore che il suo fondatore ha per la nostra nazione. Numerose sono state le adesioni e ben 68 sono state le tavole in mostra, giunte da tutta Italia, presso la sala espositiva della Cartolibreria Cartarius.

Per la seconda edizione del 2015 è stato scelto un personaggio molto caro al pubblico italiano, il noto ladro gentiluomo Lupin III: la sua ultima serie animata è stata interamente ambientata nella nostra penisola, e preso spunto da questo abbiamo chiesto agli oltre 70 partecipanti di ambientare la scena all’interno di panorami riconoscibili di città italiane, mettendo in risalto elementi architettonici e artistici di pregio da valorizzare o riqualificare. Le opere sono state in mostra presso la Libreria Rinascita di Ascoli Piceno dal 30 novembre al 13 dicembre.

Per la terza edizione del Concorso del 2016 si è dato libero sfogo alla fantasia dei partecipanti per reinventare la figura di Dylan Dog e dare una nuova vita sotto inedite spoglie a un personaggio Made in Italy, forte anche del suo rilancio a opera di Roberto Recchioni, nuovo direttore responsabile della e dare una nuova vita sotto inedite spoglie a un personaggio Made in Italy, forte anche del suo rilancio a opera di Roberto Recchioni, nuovo direttore responsabile della testata . La mostra ha avuto luogo nella zona archeologica di Palazzo dei Capitani del Popolo, in pieno centro storico della città.

In occasione del venticinquennale della nascita di Sailor Moon, Dimensione Fumetto ha deciso di dedicarle il Concorso del 2017. Per i partecipanti di quest’anno la sfida sarà disegnare uno o più personaggi della saga della «combattente che veste alla marinara», e farli interagire con i protagonisti del fumetto mondiale (ad esempio Luna e Tintin, la regina Metallia e Joker, Sailor Mars e Spiderman, Sailor Moon e Naruto).

Le opere selezionate saranno esposte in una mostra a loro dedicata dal 4 al 17 dicembre. La premiazione invece avrà luogo il 9 dicembre 2017.

PER CONSULTARE IL REGOLAMENTO E IL MODULO DI ADESIONE SEGUIRE IL LINKhttp://www.dimensionefumetto.it/sailor-moon-team/

Buona fortuna!

ASSOCIAZIONE CULTURALE “DIMENSIONE FUMETTO”