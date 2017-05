Il 14 Maggio 2017 si è svolta una giornata dedicata alle famiglie con spazi di intrattenimento per i più piccoli e di sensibilizzazione sulle tematiche di Medici Senza Frontiere per i più grandi presso il Parco della Villa Doria Pamphilj. Il gruppo ufficiale dedicato ai duelli tratti dalla saga di Star Wars, Saber Guild Roma, insieme a Vivi Bistrot, Animatori di Roma, Scuola Popolare Di Musica Di Testaccio, Associazione Italiana allenatori calcio, Sami service s.n.c. ha presenziato all’evento ricco di attività e laboratori per i bambini.

Dallo Spazio disegno e quello ludico (con caccia al tesoro, teatrino delle marionette, pignatta dalle magiche sorprese, patata bollente e sculture di palloncini) dalle attività sportive allo show di Sarabanda, passando, ovviamente, per l’Accademia di lightsaber allo spettacolo Force Show – Light Side organizzato da Saber Guild Roma: tante iniziative create con lo scopo di sensibilizzare il pubblico alle opere di Medici Senza Frontiere e sulla grave situazione umanitaria che affligge il nostro mondo, anche grazie all’ausilio di Visori 3d in cui è stato possibile vivere un viaggio virtuale nella realtà di milioni di persone in fuga. Saber Guild Roma è stata onorata di partecipare a questo evento e di poter così sostenere l’iniziativa di questo instancabile gruppo.