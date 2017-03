Saber Guild Roma, come è ormai tradizione, sarà presente al Romics, festival internazionale del fumetto, dell’animazione, cinema e games, giunto quest’anno alla sua XXI° edizione. La fiera si svolgerà dal 6 al 9 Aprile dalle 10:00 alle 20:00. Come sempre i visitatori potranno godere del “polo Star Wars”, creato grazie all’affiancamento degli stand di Saber Guild Roma, Rebel Legion Italian Base e 501st Italica Garrison, tre dei gruppi ufficialmente riconosciuti dalla LucasFilm, attivi sul suolo italico.

Trivial, scuola di spada laser, esibizioni coreografiche, photo-set: sono solo alcune delle attività a cui si potrà assistere e partecipare durante i quattro giorni del festival romano. Ovviamente il tutto contornato dalle fedeli riproduzioni dei costumi e delle props utilizzate nei film della saga stellare. Dunque cosa state aspettando, se volete immergervi nelle atmosfere spaziali di STAR WARS, non dovete far altro che venirci a trovare al padiglione 5, area entertainment!

La Saber Guild è un organizzazione senza scopo di lucro che si occupa di eventi di beneficienza e volontariato. Tramite spettacoli coreografici di spada laser ed i suoi costumi, mira ad aiutare il prossimo e a diffondere la passione per l’immenso universo di Star Wars. Saber Guild è una delle quattro organizzazioni internazionali ufficialmente riconosciute dalla Lucas, insieme a Rebel Legion Italian Base e 501st Italica Garrison, Saber Guild Roma è la prima divisione aperta in italia. Determinati a portare il sorriso sui volti di grandi e piccoli, trasformando la passione in un faro che porti speranza, la Saber Guild è sempre alla ricerca di nuove collaborazioni per sviluppare progetti culturali e di beneficenza.

http://www.saberguildroma.altervista.org/

http://www.saberguild.com/