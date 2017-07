Dal 23 al 25 giugno si è svolta la prima edizione del Roma Cartoon Festival, la nuova fiera capitolina dedicata a fumetti, cinema, animazione, gioco e videogioco, ma anche musica, collezionismo, spettacolo, cultura tradizionale giapponese. La location scelta è stata la struttura del Guido Reni District, area espositiva ricavata dalla ristrutturazione e riqualificazione della ex caserma “Guido Reni” da parte del Gruppo Cassa depositi e prestiti e dell’agenzia Ninetynine srl, specializzata in marketing strategico, advertising e grandi eventi. L’area espositiva è stata divisa in 5 aree tematiche,cosplay espositori, games, junior e, ovviamente, main stage: spazzi allestiti n due lunghe strutture, ognuna con tre / quattro stanzoni e separate da un giardino dove è stato allestito il palco per i concerti e le interviste.

Ospiti di fama internazionale e nazionale hanno completato l’offerta di questa prima edizione; per il fronte internazionale sono intervenuti: – Masami Suda, uno dei più grandi maestri dell’animazione al mondo; tra i suoi lavori di maggior successo citiamo Ken il Guerriero; Camilla d’Errico, pittrice contemporanea urbana, illustratrice, character creator e disegnatrice di fumetti, che annovera collaborazioni con colossi del calibro di Disney ed Hasbro, Inc., non che Dark Horse Comics e Del Rey Manga e Lightning Cosplay, aka Laura Jansen, è una cosplayer/cosplay maker conosciuta ed apprezzata nell’universo cosplay internazionale.

Per quanto riguarda invece gli ospiti di casa nostra hanno partecipato: Emiliano Tanzillo (Dylan Dog – Sergio Bonelli Editore), Marco Gervasio (Topolino – Disney), Giada Perissinotto (Principesse – Disney), Stefano Intini (Topolino & Angry Birds – Disney), Corrado Mastantuono Fumettista (Tex / Nick Raider / Magico Vento – Bonelli Editore / Topolino / PK – Disney – Mercato Francese), Gabriele Dell’Otto (Marvel: Secret Wars), Lorenzo Pastrovicchio (Disney), Cristina D’Avena, Giorgio Vanni, Gem Boy, Dj Osso,

La Saber Guild Roma è stata presente tutte le giornate, offrendo all’interno dello stand e dell’arena le consuete attività che sono il nostro marchio di fabbrica; Jedi Academy, Quiz ed ovviamente l’immancabile Force Show (Light Side), andato in scena nel pomeriggio della domenica. Il pubblico è stato molto contento delle attività del gruppo ufficiale di combattimento coreografico della Lucasfilm, partecipando con piacere. L’associazione romana ha dichiarato che: “… il “Roma Cartoon Festival” è un evento con grandi potenzialità, con tutte le carte in regola per potersi affermare come terzo appuntamento di punta nel settore. Sicuramente rinnoviamo il nostro interesse a partecipare alla prossima edizione, sperando nell’eliminazione dei problemi che hanno penalizzato questo lancio … come invece in molti lo definiscono”. Saber Guild Roma ringrazia Sonia Scipioni e Paul Cameron, per la disponibilità e tutto lo staff del Roma Cartoon Festivalper aver chiesto la loro partecipazione.

La Saber Guild è un organizzazione senza scopo di lucro che si occupa di eventi di beneficienza e volontariato. Tramite spettacoli coreografici di spada laser ed i suoi costumi, mira ad aiutare il prossimo e a diffondere la passione per l’immenso universo di Star Wars. Saber Guild è una delle quattro organizzazioni internazionali ufficialmente riconosciute dalla Lucas, insieme a Rebel Legion Italian Base e 501st Italica Garrison, Saber Guild Roma è la prima divisione aperta in italia. Determinati a portare il sorriso sui volti di grandi e piccoli, trasformando la passione in un faro che porti speranza, la Saber Guild è sempre alla ricerca di nuove collaborazioni per sviluppare progetti culturali e di beneficenza. http://www.saberguildroma.altervista.org/