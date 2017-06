Come vi avevamo anticipato, dopo il licenziamento di Phil Lord e Chris Miller dalla regia del nuovo film di Star Wars Anthology dedicato a Han Solo, la scelta da parte di Disney e Lucasfilm è caduta su uno dei mostri sacri di Hollywood, il regista Ron Howard, legato agli indimenticabili “Codice da Vinci” e “A Beautiful Mind” ma anche il leggendario Richie Cunningham, di Happy Days. La notizia, riportata in esclusiva da Hollywood Reporter, ci dice che Ron Howard avrà il doloroso compito di rivedere un girato quasi completo e scegliere cosa o meno tenere.

Sunday, monday Happy Star wars Days,

Tuesday, Wednesday, Happy Star Wars Days.

Thursday, Friday, Happy Star Wars Days.

The Empire comes, My falcon hums,

Ready to race to you.

These days are all,

Share them with me. (oh Leia)

Goodbye Death Star, hello cosmic blue.

There’s nothing can hold me when I hold you.

Feels so right, it can’t be wrong.

Rockin’ and rollin’ all week long.

Passiamo però ai collegamenti “non sense” fra la storia della saga famigliare dei Cunningham e quella degli Skywalker: sto fremendo da giorni all’idea di fare un articolo fuori dal coro, ed eccolo qua amici di Satyrnet. Partiamo da Fonzie, tutti conosciamo il piacione di Happy Days, giacca di pelle, moto rombante e pupe al seguito, e come non pensare ad Han Solo… la giacca di pelle ce l’ha in episodio VII, vero, però c’è… il Falcon rombante e la pupa è una principessa stellare, senatrice e generale.

Da Happy Days mi sposto ad American Graffiti: regia, soggetto e sceneggiatura di George Lucas, casa di produzione Lucas Film. Tra gli attori chi troviamo? Ron Howard e nientepopodimenoche…. Harrison Ford! Sorriso sbieco alla Han Solo, ce l’abbiamo, spirito indomabile pure. Il nostro Harrison nel ruolo di Bob Falfa corre con le auto ma non disdegna gare con il Falcon. Insomma il cerchio si chiude intorno a questa scelta più che azzeccata direi! Attendiamo con ansia l’uscita di Han Solo, film spin-off di Star Wars, in uscita il 25 maggio 2018.