Domenica 17 Dicembre, a partire dalle 11.00, torna a Roma SteaMachine, la prima steampunk makers faire italiana organizzata da Steampact Project. Per questa terza edizione l’appuntamento è all’ExDepò, un polo espositivo unico nel suo genere, nel cuore del Lido di Ostia. In questi ultimi anni, con il movimento maker e la conseguente nascita della rete Fab Lab, stiamo vivendo quella che ormai viene definita la nuova rivoluzione industriale. Artigiani, designer, inventori e creativi di ogni tipo si autorganizzano e collaborano, dando vita a progetti a loro volta riutilizzabili e sviluppabili da chiunque, sia in rete che nei Fab Lab (Fabrication Laboratory), presenti ormai quasi in ogni cittá.

Non sorprende che il movimento steampunk abbia tanto in comune con quello maker: il periodo storico che viene reinterpretato in chiave fantascientifica è proprio l’800, quello della prima rivoluzione industriale, dove nuove macchine sorprendenti entravano a far parte del quotidiano, dove la scienza offriva nuove imprevedibili soluzioni, dove tutto sembrava possibile. Non tutti gli steampunk sono maker, non tutti i maker sono steampunk, quando però le due realtà si sovrappongono abbiamo uno degli scenari più interessanti possibili. SteaMachine è il primo evento in Italia dedicato esclusivamente a progetti, opere d’arte, attività e personaggi steampunk & maker. Opere d´ingegno ultramoderne incontreranno l’estetica vittoriana, accompagnando per tutto il giorno conferenze, mostre, stand, installazioni e performance. L’ingresso è gratuito per tutto il giorno.

Per informazioni: info@steampact.it || www.facebook.com/ steamachinesteampunkmakersf aire

Situato a 900 metri dalla stazione Lido Centro di Ostia, ExDepò è un centro polifunzionale dedicato alla promozione dell’arte, della cultura e dell’alimentazione sostenibile. Nato dalle ceneri di un ex deposito ATAC, possiede tutti i vantaggi di una piazza pubblica: accesso libero, ampio open space, panchine e parcheggio dedicato, ma con in più i vantaggi offerti da un polo espositivo: è uno spazio coperto da un’ampia vetrata, pertanto può ospitare iniziative in qualsiasi condizione metereologica, è dotato di bagni, ascensori, illuminazione e free Wi-Fi.

Per informazioni: www.exdepo.it || www.facebook.com/ exdepoculture