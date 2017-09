Longskate Riders Roma & SnowPress, con il patrocinio del Comune di Roma-IX Municipio e della FISR, vi invitano alla quinta edizione del “Roma longboard fest”! L’appuntamento con il più grande evento di Longskate del centro Italia è a Roma, a piazzale dell’industria (Eur), con strada chiusa al traffico dalle 10.00 alle 19.00. Saranno 9 ore ininterrotte di divertimento per tutti, bambini e adulti, principianti ed esperti! Tante le attività previste: freeride, townhill, dancing, test tavole, indoboard e numerosissimi contest (anche per i rider under 12)!

Oltre all’aspetto promozionale dell’ evento, gli organizzatori vogliono lanciare un messaggio alle istituzioni: comprendere che lo skateboard – nelle sue diverse specialità – è un vero e proprio sport nonché un mezzo di mobilità alternativa e green. Riconoscendo quindi ai moltissimi appassionati spazi per praticarlo in sicurezza, piste ciclabili da percorrere insieme alle biciclette, educare gli automobilisti al rispetto di chi procede a quattro ruote ma senza motore, solo con la spinta delle gambe. Sarebbe auspicabile, in un’ottica di smart city, che le istituzioni potessero anche riflettere sulla parte del Codice della strada che ancora considera lo skateboard come un semplice “acceleratore di velocità/andatura” (art.190 codice della strada) e pertanto ne è vietata la circolazione, e chiunque lo pratichi può essere considerato come l’autore di un atto illecito.

Occorre ricordare che, al tempo stesso, lo skateboard, oltre ad essere stato riconosciuto tra le nuove discipline ai prossimi giochi olimpici di Tokyo 2020, è stato riconosciuto ufficialmente dal Coni con la FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici – ex FIHP) come disciplina sportiva già dal 1977 (il downhill skateboarding (che si pratica in discesa, invece è stato riconosciuto nel 2012) e come tale prevede gare, campionati, corsi di avvicinamento, ma soprattutto allenamenti periodici. È da qui che nasce l’esigenza dei praticanti di cercare un dialogo con le istituzioni in modo che si possa arrivare a coniugare le esigenze di allenamento e di mobilità alternativa con quelle della viabilità, con un equilibrato compromesso tra sport e sicurezza stradale a beneficio di tutti i cittadini.

Gli organizzatori del “Roma Longboard Fest”, quindi, anche con questa iniziativa, vogliono promuovere il concetto di mobilità sostenibile sensibilizzando i giovani (e non solo) a utilizzare quotidianamente il proprio skateboard per spostarsi da una parte all’altra della città, con conseguente riduzione di inquinamento e automobili in circolazione, che per una città come Roma sarebbe un obiettivo molto importante.

Oltre alla parte “action”, in una vasta area espositiva sarà data la possibilità agli skater di incontrare gli “artigiani del longboard” italiani, che avranno la possibilità di confrontarsi sulle novità dei materiali, le tecniche di costruzione utilizzate e testare le nuove tavole che saranno immesse sul mercato! Inoltre, sarà assegnato il titolo di “BEST ITALIAN SHAPER 2017”, che verrà riconosciuto da una giuria di esperti al miglior produttore di tavole italiano dell’anno.

Fb page: goo.gl/NBCtBx (Longskate Riders Roma)

web: www.longskateridersroma.it (valido anche per effettuare l’iscrizione)