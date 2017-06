Roma Cartoon Festival è una miscela di ingredienti di prima scelta, una tre giorni dedicata al mondo dell’intrattenimento: comics e games. Appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di fumetti, cosplay, boardgames, retrogames, wargames, musica, collezionismo e cultura tradizionale giapponese. Il Roma Cartoon Festival sbarca per la prima volta nella Capitale, dal 23 al 25 giugno, al Guido Reni District, uno spazio espositivo nel cuore di Roma, con tutti i servizi utili ai grandi eventi culturali.

Ad animare le tre giornate, i più grandi del fumetto nazionale ed internazionale. Direttamente dal Giappone in esclusiva al Roma Cartoon Festival, Masami Suda, il disegnatore e animatore di alcuni dei cartoni animati più famosi, noto al grande pubblico per la serie animata di “Ken Il Guerriero”. Masami Suda presenterà al pubblico del Roma Cartoon Festival una selezione dei suoi più celebri disegni. Altra famosa firma dell’iper pop contemporaneo, dal Canada presente a Roma, Camilla D’Errico che esporrà alcune delle sue bellissime opere. Diversi anche i nomi che rappresenteranno il panorama italiano del fumetto, come Gabriele Dell’Otto, Giada Perissinotto, Emiliano Tanzillo, Marco Gervasio, Stefano Intini, Corrado Mastantuono e Lorenzo Pastrovicchio. Immancabile la partnership con la Scuola Romana dei Fumetti, che offre agli artisti della nuova generazione la prestigiosa occasione di collaborare con docenti conosciuti a livello internazionale. E la preziosa collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics, famosa nel mondo per fumetto, illustrazione, animazione, grafica… e molto altro.

Per gli amanti dei giochi, il Cartoon Festival è un vero e proprio parco dei divertimenti. E’ prevista un’area dedicata ai giochi da tavolo, ai wargames e ai retrogames, dove campioni di oggi e di ieri potranno sfidarsi e confrontarsi con l’aiuto delle associazioni culturali romane presenti e i giochi che i più grandi editori nazionali porteranno in demo per tutti coloro che vorranno partecipare. La manifestazione collabora, infatti, con le più grandi case editrici: Asmodee, uno dei principali editori e distributori di giochi europei con una rete di vendita estesa in 44 nazioni e Giochi Uniti, casa editrice italiana e distributore di giochi da tavolo, di ruolo e di miniature.

Parteciperanno al Roma Cartoon Festival anche numerosi gruppi da tutta Italia, del coloratissimo mondo dei Cosplayer, che intratterranno i grandi e i più piccoli, portando in vita i personaggi più amati e conosciuti dei film, telefilm e fumetti con scenografie e attività. L’area Cosplay ospiterà Lightning Cosplay, direttamente dalla Germania, per la sua prima volta in Italia, con uno stand in cui venderà i suoi libri sul cosplay. Sarà, inoltre, Presidentessa di giuria per la Gara Cosplay di domenica 25 Giugno, insieme ad una giuria selezionata dei migliori Cosplayer nazionali e internazionali che assegnerà, oltre ai premi classici, il premio speciale RCF: un viaggio in Giappone.

Ospite dell’Area Cosplay sarà la Saber Guild Roma ! Saber Guild è un organizzazione internazionale senza scopo di lucro che si occupa di eventi di beneficenza e volontariato. Tramite spettacoli coreografici di spada laser ed i suoi costumi, mira ad aiutare il prossimo e a diffondere la passione per l’immenso universo di Star Wars. Saber Guild è una delle organizzazioni internazionali ufficialmente riconosciute dalla Lucas, insieme a Rebel Legion e 501st Legion. Saber Guild Roma nasce nel 2012 dall’incontro di un piccolo gruppo di appassionati della saga. Decisi a proporre qualcosa di nuovo, si sono concentrati nello studio degli stili di combattimento con la spada, in modo da creare duelli coreografici in grado di rapire.

Cosa sarebbe accaduto se il Signore Oscuro avesse sconfitto il coraggioso Harry Potter? Che fine avrebbero fatto gli studenti ed i professori di Hogwarts? L’unico modo per averne un’idea, è entrare dentro Azkaban, la horror house. Le prigioni sono diventate il luogo in cui Lord Voldemort ed i Mangiamorte rinchiudono tutti coloro che non vogliono piegarsi al potere oscuro. Non riconoscerete più i vostri maghetti, è successo loro qualcosa di terrificante. Armatevi di bacchetta e affrontate il mago più temuto della storia ed i suoi perfidi seguaci. Epicos, la prima agenzia italiana dedicata al Cosplay sarà presente con un’installazione davvero speciale: torna infatti, a gran richiesta, la HorrorHouse Azkaban!, ispirata al magico mondo di Harry Potter come tributo dei fan! Epicos vi aspetta tutti, maghi e babbani, da venerdì a domenica al Roma Cartoon Festival per visitare le oscure prigioni di Azkaban.

Finalmente per questa occasione è stato ideato uno spazio per le famiglie, l’area Junior, dove i più piccoli potranno divertirsi con i mattoncini Lego , partecipare alla lotteria Area Junior, che metterà in palio il premio dei desideri di ogni bambino: 4 ticket per il parco Disneyland Paris per un nucleo familiare. All’interno dell’area sarà presente anche Boomerang, il canale 609 di Sky per tutta la famiglia che intratterrà i bambini con tante divertenti attività e giochi che permetteranno ai partecipanti di aggiudicarsi fantastici gadget. Inoltre, i bambini potranno frequentare lab di fumetti su misura. Cosa volere di più?

Cartoon Festival è anche musica. Con un concerto live ogni sera: Giorgio Vanni animerà il sabato sera (24 giugno) con le sigle dei cartoni animati e la domenica (25 giugno) si chiuderà in bellezza con i Gem Boy, il gruppo bolognese famoso per le sue canzoni parodia. Venerdì sera un’ospite d’eccezione! Per i più curiosi nella tre giorni del fumetto verranno presentate le ultime novità del mondo dei giochi e dei fumetti con un’area dedicata agli espositori del settore e stand originali giapponesi, dove poter trovare e comprare fumetti da collezione, gadget e tante altre sorprese. Mostre, spettacoli, incontri, workshop interattivi, spazi food, musica e molto altro ancora, questa è la prima edizione del Roma Cartoon Festival. Un’energia nuova e colorata che sarà da stimolo a tutti i Peter Pan di ogni età per incontrarsi, appassionarsi e darsi appuntamento all’anno seguente.

Per info: https://www.romacartoonfestival.com/ | http://guidorenidistrict.com/