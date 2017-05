X-Men: Dark Phoenix, ideato come sequel di X-Men: Apocalypse, il nuovo capitolo della saga cinematografica dei mutanti Marvel uscirà il 2 novembre 2018. Sul sito Vimeo sono stati diffusi i provini di alcuni giovani attori (nome della produzione è Teen Spirit) tra i quali possiamo vedere l’attrice Alexa Swinton, già apparsa nel serial Billions, interpretare un personaggio di nome Marie: visto che il vero nome della nostra amata Rogue (interpretata da Anna Paquin nei primi film) è proprio Anna Marie, tutto ci farebbe pensare ad un ritorno della nostra eroina.

Sulla saga fumettistica da cui questo film è tratto, la Dark Phoenix Saga, è estremamente amata dai fan Marvel e questa pellicola non è il primo tentativo della 20th Century Fox per portarla sullo schermo. In X-Men: The Last Stand infatti aveva rappresentato la Fenice come un’entità a parte ma la scelta non è stata gradita dai fan!