LA MISSIONE ARRIVA A CASA

ROGUE ONE: A STAR WARS STORY

IN BLU-RAY, BLU RAY 3D E DVD DAL 12 APRILE

I fan potranno avventurarsi dietro le quinte insieme ai filmmakers e al cast per un approfondimento sulla realizzazione della nuova avventura LucasFilm

La nuova avventura Lucasfilm Rogue One: A Star Wars Story ha conquistato un posto nell’universo di Star Wars e nel cuore degli spettatori ottenendo lo straordinario box office mondiale di oltre 1 miliardo di dollari. I fan potranno portare a casa questo epico thriller d’azione – candidato a due premi Oscar® – che sarà disponibile nei migliori negozi dal 12 aprile in Blu-Ray e Dvd.

Contenuti speciali inediti accompagneranno i fan nel viaggio dietro le quinte insieme al variegato e dinamico cast del film e all’ispirata squadra di filmmakers. I contenuti extra comprendono una collezione di storie esclusive che rivelano come il film ha preso vita, oltre a easter egg e curiosità cinematografiche che potrebbero essere sfuggite a molti spettatori durante la visione in sala.

I contenuti speciali nelle configurazioni Blu-rayTM e Blu-rayTM 3D comprendono*:

Connessioni Rogue con easter egg e le curiosità cinematografiche nascoste nel film che collegano Rogue One all’universo di Star Wars.

con easter egg e le curiosità cinematografiche nascoste nel film che collegano Rogue One all’universo di Star Wars. L’idea per Rogue – John Knoll, il leggendario mago degli effetti visivi della ILM, presenta il concept del film alla produttrice Kathleen Kennedy, svelando perché Rogue One è il film ideale per lanciare una nuova serie di avventure cinematografiche legate a Star Wars..

– John Knoll, il leggendario mago degli effetti visivi della ILM, presenta il concept del film alla produttrice Kathleen Kennedy, svelando perché Rogue One è il film ideale per lanciare una nuova serie di avventure cinematografiche legate a Star Wars.. Jyn: La Ribelle – Felicity Jones interpreta Jyn la sopravvissuta piena di risorse, cuore emotivo di Rogue One. E’ la stessa attrice a raccontare come si è calata nel ruolo di questo personaggio così particolare

– Felicity Jones interpreta Jyn la sopravvissuta piena di risorse, cuore emotivo di Rogue One. E’ la stessa attrice a raccontare come si è calata nel ruolo di questo personaggio così particolare Cassian: La Spia – L’attore Diego Luna approfondisce il suo complesso e determinato personaggio, che diventa un eroe attraverso l’altruismo, la perseveranza e la passione.

– L’attore Diego Luna approfondisce il suo complesso e determinato personaggio, che diventa un eroe attraverso l’altruismo, la perseveranza e la passione. K-2SO: Il Droide – Tutto sullo sviluppo di questo droide imperiale riprogrammato dai ribelli, partendo dall’idea originale e dai primi bozzetti fino ad arrivare al carattere e al travolgente umorismo che l’attore Alan Tudyk ha conferito al personaggio nella versione originale.

– Tutto sullo sviluppo di questo droide imperiale riprogrammato dai ribelli, partendo dall’idea originale e dai primi bozzetti fino ad arrivare al carattere e al travolgente umorismo che l’attore Alan Tudyk ha conferito al personaggio nella versione originale. Baze e Chirrut: I Guardiani dei Whills – La star cinese Jiang Wen e Donnie Yen raccontano il rapporto tra i loro due personaggi molto diversi tra loro ma irresistibili insieme.

Bodhi e Saw: Il Pilota e il Rivoluzionario – Gli attori Forest Whitaker e Riz Ahmed illustrano i personaggi di Saw Gerrera, leader malconcio della fazione estremista della ribellione, e Bodhi Rook, il pilota imperiale che con la sua defezione mette in moto la storia.

– Gli attori Forest Whitaker e Riz Ahmed illustrano i personaggi di Saw Gerrera, leader malconcio della fazione estremista della ribellione, e Bodhi Rook, il pilota imperiale che con la sua defezione mette in moto la storia. L’Impero – questo approfondimento è dedicato a un nuovo e pericoloso avversario, il Direttore della Divisione Ricerca Armi Avanzate dell’Esercito Imperiale… e a sorpresa ritorna il cattivo più iconico di tutti i tempi.

– questo approfondimento è dedicato a un nuovo e pericoloso avversario, il Direttore della Divisione Ricerca Armi Avanzate dell’Esercito Imperiale… e a sorpresa ritorna il cattivo più iconico di tutti i tempi. Visioni di Speranza: Il Look di Rogue One – I filmmakers descrivono le sfide e le emozioni che hanno incontrato nel realizzare un film visivamente innovativo ma allo stesso tempo coerente con il mondo della trilogia originale.

– I filmmakers descrivono le sfide e le emozioni che hanno incontrato nel realizzare un film visivamente innovativo ma allo stesso tempo coerente con il mondo della trilogia originale. La Principessa e il Governatore – racconta il processo impiegato per riportare sul grande schermo la giovane ed energica principessa di Star Wars: Episodio IV – Una Nuova Speranza e uno dei suoi avversari più memorabili.

– racconta il processo impiegato per riportare sul grande schermo la giovane ed energica principessa di Star Wars: Episodio IV – Una Nuova Speranza e uno dei suoi avversari più memorabili. Epilogo: La Storia Continua – I filmmakers e il cast celebrano la premiere di Rogue One: A Star Wars Story parlano del futuro, concentrandosi sulle storie di Star Wars che non sono state ancora raccontate.

* I contenuti digitali possono variare a seconda del rivenditore.

Rogue One: A Star Wars Story è diretto da Gareth Edwards (Godzilla, Monsters) e prodotto da Kathleen Kennedy, p.g.a., Allison Shearmur, p.g.a. (Hunger Games: La Ragazza di Fuoco, Cenerentola) e Simon Emanuel, p.g.a. (Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno). Lo storico supervisore degli effetti speciali della ILM John Knoll (Pirati dei Caraibi – La Maledizione del Forziere Fantasma), che condivide una lunga storia con i film di Star Wars, è il produttore esecutivo insieme a Jason McGatlin (Star Wars: Il Risveglio della Forza, La Guerra dei Mondi). La storia è stata ideata da John Knoll e Gary Whitta (Codice Genesi, After Earth), mentre la sceneggiatura è firmata da Chris Weitz (La Bussola d’Oro, About a Boy – Un Ragazzo) e Tony Gilroy (The Bourne Legacy, Michael Clayton).

Felicity Jones (La Teoria del Tutto, Like Crazy) è la protagonista del film accanto a Diego Luna (Milk, Elysium). Il cast comprende inoltre Ben Mendelsohn (Bloodline, Animal Kingdom), Mads Mikkelsen (Casino Royale, la serie tv Hannibal), Alan Tudyk (Frozen – Il Regno di Ghiaccio, Io, Robot), Riz Ahmed (Lo Sciacallo – Nightcrawler, Jason Bourne) e Forest Whitaker (L’Ultimo Re di Scozia, The Butler – Un Maggiordomo alla Casa Bianca). Il film vede inoltre la graditissima presenza di due delle più grandi star del cinema cinese, Donnie Yen (Ip Man,Blade II) e Jiang Wen (Let the Bullets Fly, The Sun Also Rises). Inoltre, Anthony Daniels (Star Wars: Una Nuova Speranza, Star Wars: L’Impero Colpisce Ancora) interpreta nuovamente il ruolo di C-3PO, apparendo in un film di Star Wars per l’ottava volta.

La colonna sonora è firmata dal compositore Michael Giacchino (Star Trek Beyond, Zootropolis), che ha rielaborato i temi originali di Star Wars composti da John Williams. I montatori del film sono John Gilroy, ACE (Lo Sciacallo – Nightcrawler, The Bourne Legacy), Jabez Olssen (la trilogia de Lo Hobbit) e Colin Goudie (Monsters).

