Dopo l’annuncio a Lucca Comics & Games 2016 finalmente tutti i lettori potranno veder brillare nuovamente l’intramontabile stella della boxe con ROCKY JOE Perfect Edition n. 1, uscito, rispettivamente, dalla penna e matita di Asao Takamori e Tetsuya Chiba. Il volume sarà disponibile a partire dal 1 Marzo in fumetteria, libreria e Amazon.

Scappato dall’orfanotrofio di Tokyo, Joe Yabuki si ritrova a vagare senza meta negli squallidi bassifondi della città, fino a quando l’incontro con Danpei, un ex pugile che ora vive per strada, non lo convince a misurarsi con la boxe…

Siamo al primo di tredici corposi volumi, con un nuovo adattamento grafico e testi ancor più fedeli all’originale, per ripercorrere la parabola umana e sportiva di un personaggio entrato nella leggenda!

Asao Takamori, al secolo Ikki Kajiwara, è stato un autore, scrittore e produttore cinematografico giapponese. Nato il 4 Settembre 1936 a Kitakyushu, nella prefettura di Fukuoka, e decedutovi nel 1987, è uno dei più celebri autori di manga sportivi della storia: basti pensare a titoli come TIGER MASK, oltre ovviamente a ROCKY JOE, che ne ha consacrato il successo.

Tetsuya Chiba è un mangaka giapponese. Nato a Tokyo nel 1939 ma cresciuto nella regione cinese della Manciuria (all’epoca colonia giapponese), esordisce professionalmente nel 1958 sulla rivista Shojo Book, per poi proseguire arrivando anche a vincere lo Shogakukan Manga Awards nel 1977 con il manga sportivo NOTARI MATSUTARO, dedicato alla lotta sumo. Anche per lui ROCKY JOE costituisce l’opera più conosciuta e amata.

