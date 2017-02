Vi mostriamo il reportage fotografico della Festa dell’Unicorno 2016 realizzato da uno dei più importanti fotografi che si occupano di cosplay in Italia: Roberto Di Vito. Roberto è stato sempre affascinato dai racconti di fantascienza, dai fumetti e dai film thriller, fantasy e horror… che hanno influenzato il suo immaginario e il suo stile fin dall’adolescenza. I cosplayer rappresentano per l’artista il desiderio di “sognare questi mondi fantastici dell’infanzia”. I fruitori del Cosplay esprimono in maniera creativa il desiderio di vivere, anche se per poco tempo, mondo immaginari… che Roberto sente molto vicini alla sua creatività. Se volete approfondire qualcosa su Roberto e sulla sua creatività: questo è l’articolo che fa per voi (cliccate qui)!