Il magazine ScreenJunkies ha diffuso sulla rete una notizia bomba per la quale il leggendario regista Robert Zemeckis avrebbe avuto un meeting con Warner Bros per la regia del nuovo cinecomics dedicato a The Flash… ovviamente caos sulla rete, decine di articoli, post, commenti, lacrime e sangue. Purtroppo però non è così!

La notizia che il regista di Ritorno al Futuro e di Forrest Gump sarebbe, secondo il giornalista Umberto Gonzalez di The Wrap, totalmente falsa, o meglio l’appuntamento ci sarebbe stato davvero in Warner ma il suo contenuto a quanto pare non dovrebbe riguardare il fulmineo supereroe rosso. Dopotutto il grande regista è impegnato in una grande e top secret produzione di DreamWorks e Universal che uscirà il 21 novembre 2018, troppo a ridosso della nuova pellicola su The Flash prevista per il 23 marzo del 2018.