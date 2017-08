Nel nostro viaggio alla scoperta dei fotografi che prestano la loro arte al fenomeno cosplay italiano ci siamo imbattuti in un grande talento: Robert Skayal, piacentino, classe 1969 non si definisce un fotografo professionista infatti ma, piuttosto, un “fotoamamtore ambulante”. “Ambulante” perché Robert non ha uno studio e scatta sempre in posti diversi spesso percorrendo tanta strada.

Questo artista, appassionato di fotografia da una quindicina di anni, ha iniziato, come tutti, fotografando i tramonti quando sono apparse le prime digitali ma presto ha maturato la sua vocazione da ritrattista. Solo dal novembre 2013 però ha cominciato a raccogliere e conservare sistematicamente le sue foto creando un blog dove presentarle. A Robert Skayal è sempre piaciuto fotografare le persone in costume e attraverso questo suo interesse ho scoperto il mondo del cosplay quasi casualmente perché una mia modella era, appunto, anche una cosplayer. Non è facile per questo artista partecipare agli eventi cosplay perché il suo lavoro lo tiene occupato gran parte dei fine settimana ma ultimamente, a prezzo di qualche sacrificio, è riuscito a partecipare ad un po’ di fiere ed il suo interesse per il “nostro mondo” è ulteriormente cresciuto.

Robert Skayal ammira molto i cosplayer per la dedizione che mettono nel curare i loro costumi e nelle abilità manuali che sviluppano costruendoseli. La loro propensione a posare e a interpretare al meglio i personaggi lo entusiasma. Parlando di futuro, Robert spera di avere ancora molte occasioni per fotografare cosplay nelle fiere o anche privatamente. Per contattare Robert Skayal e conoscere il suo lavoro ecco qualche link utile: