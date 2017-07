A maggio del 2018 uscirà nei cinema Avengers: Infinity War ed è proprio con l’uscita di questo film che il nostro amato Robert Downey Jr appenderà al chiodo l’armatura. Il contratto tra l’attore si chiuderà definitivamente e non lo vedremo più nei panni di Tony Stark.

Tutti lo ritengono perfetto per quel ruolo eppure bisogna farsene una ragione: è finita. Robert Downey Jr. ha dichiarato ” … è ciclico. Quando è uscito il primo Avengers, avrei potuto dire ‘Non potrà mai essere meglio di così. Fermate tutto’. Ma per me è una questione di persone e opportunità, come l’incontro con i fratelli Russo, che io adoro. Tutti mi dicono che il ruolo mi calza a pennello. Devo ricominciare da capo ogni volta, ma posso ricominciare da una solida base. Non voglio mandare a monte tutto ciò che ho fatto negli ultimi sei o sette anni nel Marvel Cinematic Universe perché ho deciso di farlo un’altra volta. Voglio appendere le scarpe al chiodo prima di rendermi ridicolo”. Dunque, dopo vari rinvii, a quanto pare,l’attore si è convinto: rinunciare prima di ricoprirsi di ridicolo. Non mi è chiaro a cosa voglia alludere, mi sembrava rivestire il suo ruolo in maniera totalmente spontanea, come se Tony fosse una parte di lui, un tassello immancabile, una sua appendice. L’attore sostiene infatti di dover ricominciare ogni volta, e nonostante la solidità della base ha sempre il timore di rovinare gli ultimi film fatti. Decisione apparentemente altruista la sua.

Consoliamoci però: lo potremo vedere sia nel film in uscita nel 2018 sia il prossimo sei luglio in veste di di mentore di Peter Parker nel film Spider-Man: Homecoming. Proprio riguardo al giovane Tom Holland, il leggendario Tony Stark ha speso queste parole: “Tom è la persona giusta per quel lavoro. E’ pieno di entusiasmo, vivace e ha talento, possiede doti acrobatiche grazie al suo background nella danza. Ha la giusta combinazione di elementi richiesti per dare nuova vita al personaggio di Spider-Man.”

Chissà che Robert Downey Jr. non abbia un ripensamento anche questa volta.