Konohana Kitan, è una piccola e carina serie animata che racconta della vita delgli spiriti volpe che lavorano presso una Onsen (cioè presso le terme). Recentemente è stata ufficializzata l’opening che accompagnerà la serie durante la sua trasmissione in TV. Ad accompagnare la serie sarà la canzone “Kokoro Nitsubomi” di eufonius.

Questa non è la prima esperienza di eufonius con gli anime, di fatti il gruppo aveva già lavorato alle opening per le serie: Clannad e true tears. Ad accompagnare la canzone si susseguono una serie di immagini che appartengono sia alla prima parte della serie che all’ultima. Konohana kitan fa parte della lineup di fine 2017 e sarà trasmessa ad Ottobre in Giappone.

Questa è l’opening della serie: