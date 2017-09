Il Risveglio della Forza ci da una nuova immagine del “sogno di Rey”. No, non stiamo cercando un fotogramma segreto, anche se in un certo senso si, ma parliamo del nuovo fumetto “The Force Awakens” in cui, nella visione scaturita nella mente della giovane Rey, quando per la prima volta solleva la lightsaber che fu di Anakin e di Luke Skywalker, compare un personaggio che il buon Pablo Hildalgo, del Lucasfilm Story Group, definisce “Clan Leader”.

Nel sogno della Forza del film era presente, come vedete in questa immagine, il personaggio ma, nel fumetto, ora sappiamo essere un Jedi, probabilmente uno degli studenti della nuova accademia fondata da Luke, abbattuto dal potere del Lato Oscuro dei Cavalieri di Ren.

Lo stesso Hidalgo però, come ha dichiarato su twitter, non era a conoscenza di questa immagine che è stata probabilmente un raptus creativo del fumettista … scopriremo il tutto a metà dicembre con la visione dell’ottavo episodio di Star Wars, The Last Jedi!