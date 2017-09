Allora ci hanno preso gusto! Dopo l’allontanamento dei registi Phil Lord e Chris Miller dalla produzione di Star Wars: Han Solo, a favore di Ron Howard, anche Colin Trevorrow abbandona il ciak di Episodio IX. A quanto pare sembra una decisione consensuale, almeno come è stato indicato dal comunicato ufficiale: “Lucasfilm e Colin Trevorrow hanno preso la decisione consensuale di chiudere i rapporti per quanto riguarda Star Wars: Episodio IX. Colin è stato un collaboratore fantastico durante tutto il processo di sviluppo, ma siamo arrivati alla conclusione che abbiamo punti di vista diversi sul progetto. Auguriamo il meglio a Colin e vi daremo presto ulteriori informazioni sul film.”

Ovviamente questo è un concetto che si ripete sempre, dopotutto si conosce la “libertà artistica” che ogni regista ha in questo tipo di megaproduzioni! Ad avvalorare la tesi di un diverbio creativo è il solito The Hollywood Reporter che scrive: “… le nostre fonti ci raccontano che i continui problemi riguardo il copione sono stati il punto dolente dello sviluppo di Episodio IX con Trevorrow che è stato criticato per diverse stesure. Ad agosto, Jack Thorne, l’autore britannico che ha scritto il prossimo film con Julia Roberts e Jacob Tremblay, Wonder, è stato contattato per lavorare al copione. Siamo stati informati di una relazione lavorativa tra Trevorrow e Kathleen Kennedy di Lucasfilm diventata ingestibile. Kennedy, che aveva già affrontato un licenziamento e sostituzione di registi con lo spin off su Han Solo, non aveva intenzione di vederlo riproposto e ha tentato di evitare questa decisione […] benché la natura del disaccordo con Lucasfilm non sia chiara, sono mesi che girano voci di malcontento. In questo periodo, Trevorrow, ha subito anche feroci recensioni riguardo il suo progetto “The Book of Henry”, che è stato un disastro sotto il punto di vista della critica e quello commerciale.”

Secondo Deadline, Rian Johnson sostituirà Trevorrow… ma staremo a vedere!