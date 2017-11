Notiziona, notiziona! Disney e Lucasfilm sono in procinto di creare una nuova trilogia di Star Wars senza gli Skywalker come protagonisti e hanno dato in mano il progetto a Rian Johnson.

Il creativo regista di The Last Jedi si cimenterà in un progetto totalmente nuovo ambientato sì in “una galassia lontana lontana” ma distante da quello che abbiamo visto fino ad ora. Il talentuoso showrunner dirigerà la prima pellicola prodotta con l’altrettanto bravo Ram Bergam. Rian Johson ha dichiarato: “È stato fantastico collaborare con la Lucasfilm e la Disney a Gli Ultimi Jedi,” ha aggiunto Johnson insieme a Bergman. “Star Wars rappresenta la più grande mitologia moderna, e ci sentiamo molto fortunati ad aver contribuito ad essa. Non vediamo l’ora di continuare con questa nuova seria di film”.

La notizia viene dai vertici Disney sulle labbra di Bob Iger durante una convention annuale economica della major annunciando anche la Serie Tv di Star Wars di cui parleremo in un prossimo articolo! Ecco le sue parole così come riportate dal sito Badtaste.it: “La Lucasfilm è entusiasta di annunciare che Johnson creerà una nuova trilogia di Star Wars, scrivendo e dirigendo il primo film, producendolo insieme a Ram Bergman. Come sceneggiatore e regista di Gli Ultimi Jedi, Johnson ha concepito e realizzato un film molto potente del quale la Lucasfilm e la Disney sono immensamente fieri. Nel creare questa nuova trilogia, che sarà separata dalla saga episodica degli Skywalker, Johnson presenterà al mondo nuovi personaggi da un angolo della galassia che Star Wars non ha mai esplorato prima.

Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilm, ha anche aggiunto: “Abbiamo adorato tutti lavorare con Rian in Gli Ultimi Jedi,” ha commentato “È una forza creativa, e guardarlo creare il film dall’inizio alla fine è stata una delle grandi gioie della mia vita. Rian farà grandi cose con la tela bianca di questa nuova trilogia”.

Ecco l’annuncio ufficiale: http://www.starwars.com/news/rian-johnson-writer-director-of-star-wars-the-last-jedi-to-create-all-new-star-wars-trilogy