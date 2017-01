Il nuovo capitolo della popolare saga cinematografica, diretto da Paul W.S. Anderson, con Milla Jovovich, Ali Larter, Shawn Roberts, Ruby Rose e Eoin Macken nelle sale dal prossimo 16 Febbraio.

Basato sulla famosissima serie di videogiochi della Capcom, è in arrivo l’episodio finale della saga di maggior successo ispirata ai videogiochi, con un incasso di oltre un miliardo di dollari ad oggi.

Il film riparte dai momenti immediatamente successivi a Resident Evil: Retribution, dove Alice (Milla Jovovich) è l’unica sopravvissuta di quella che doveva essere la battaglia finale dell’umanità contro i non morti. Adesso, deve fare ritorno al luogo in cui l’incubo ha avuto inizio– l’Alveare di Raccoon City, dove la Umbrella Corporation sta chiamando a raccolta tutte le sue forze, per la battaglia finale contro l’unica sopravvissuta all’apocalisse.

Poster Ufficiale: https://goo.gl/z9i03Q

Trailer Ufficiale: https://youtu.be/bAh4P7a1M2Q

Nuova Clip: https://youtu.be/ISN-mBeKVfI