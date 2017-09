Red Sonja, la diavolessa con la spada, è un leggendario personaggio dei fumetti creato da Roy Thomas e Barry Windsor-Smith ed apparse, per la prima volta, nel febbraio 1973 in Conan the Barbarian n. 23. Il personaggio è ispirato su Red Sonya, protagonista di una breve storia di Robert E. Howard intitolata: The Shadow of the Vulture (The Magic Carpet, gennaio 1934), che Roy Thomas riscrisse come una storia per Conan il barbaro nella versione Marvel. Attualmente la versione a fumetti del personaggio è in licenza alla casa editrice Dynamite Entertainment. Brigitte Nielsen ha interpretato Red Sonja nel film Yado del 1985; negli anni duemila si lavorò a un progetto per un nuovo film su Red Sonja: Robert Rodriguez sarebbe stato produttore e co-regista, Douglas Aarniokoski regista e Rose McGowan era stata scelta come protagonista, il progetto fu poi cancellato; nel febbraio 2015 viene annunciato che un nuovo film su Red Sonja è in cantiere, con una sceneggiatura di Christopher Cosmos e una produzione di Avi Lerner, Trevor Short, Boaz Davidson, John Thompson, Christa Campbelle Lati Grobman.

Nonostante le molte versioni che si sono avvicendate negli anni, vi sono alcuni punti fermi; da bambina o ragazzina, Sonja viveva con la famiglia da qualche parte della nazione chiamata Hirkanya, finché dei predoni (soldati in alcune storie) non vennero a distruggere il suo villaggio, o almeno la sua fattoria; Sonja fu violentata come tutte le donne, ma sopravvisse; disperata per gli abusi e furiosa per una sorte ingiusta, fece voto di non toccare mai più un uomo e di trascorrere la vita portando giustizia dove le era possibile; il suo voto fu accolto da una dea (non sempre è noto il nome della divinità in questione, quel che è certo è che sia di genere femminile), che le promise una forza sovrumana e la sua protezione; in cambio, Sonja avrebbe dovuto respingere tutti i suoi pretendenti futuri, a meno che un uomo non riuscisse a sconfiggerla in combattimento leale. Non è noto dove abbia imparato a battersi e a sopravvivere; quasi certamente molti uomini furono suoi mentori, ma Sonja non è mai rimasta troppo nello stesso posto, sia per le attenzioni indesiderate dei maschi (e relative risse, duelli e morti), sia per il carattere ribelle e contrario all’autorità. Vagando per le terre dell’era hyboriana, Sonja ha incontrato guerrieri, re, stregoni, sacerdotesse, briganti, mercenari e una varietà di popoli, ognuna con lingue e costumi differenti. Tra i suoi alleati c’è Conan il Cimmero, una delle poche spade degne della sua, e tra i suoi nemici gli stregoni Kulan Gath e Thulsa Doom.