Il Grand Memorial dedicato a Giulio Marco Santangelo è un evento di beneficenza giunto ormai alla quarta edizione. L’iniziativa, che si svolgerà il prossimo 28 Agosto, è un vero e proprio musical a tema Star Wars organizzato dall’Associazione Genitori Siciliani per l’Integrazione” e dagli Amici delle stelle per ricordare Giulio Marco ballando, recitando e cantando così forte da fargli sentire, anche così lontano, quanto lo si ama. Lo spettacolo si svolgerà in Piazza Marconi a Trecastagni (CT), qualora le condizioni meteo non dovessero essere delle migliori lo spettacolo si farà presso il Teatro Comunale in corso Sicilia Trecastagni.

All’evento parteciperanno anche la Rebel Legion Italian Base e la 501st Italica Garrison, i due gruppi ufficiali di costuming dedicati alla saga di Star Wars che si recheranno in Sicilia per portare gioia a questi ragazzi che si preoccupano di integrare bambini con handicap, sindrome di down e autismo.

Gli “Amici delle Stelle” sono un gruppo di ragazzi con disabilità fisica e/o intellettiva, che si sono uniti in un progetto ambizioso, voluto ed iniziato da Giulio Marco Santangelo (1991-2013) e che l’A.Ge.S.I. (Associazione Genitori Siciliani per l’Integrazione) dopo la sua morte prematura ha continuato, con la collaborazione di 2 volontarie. Nella primavera del 2012 Giulio, appunto non trovando lavoro, decise insieme alla madre che era arrivato il momento di coinvolgere i ragazzi che, come lui, si fossero già diplomati con lo stesso attestato, per creare una cooperativa sociale, con l’idea di creare un posto di lavoro comune, dove a far da padrone sono le loro aspettative di vita: integrazione, indipendenza economica e sociale, rispetto dei diritti umani delle persone con disabilità, un mondo senza barriere e senza premure, dove ritrovare la propria dignità Il gruppo attualmente è composto da 8 ragazzi/e con disabilità con età compresa tra i 12 ed i 29 anni e 5 ragazzi/e normodotati con età compresa tra i 10 ed i 14 anni. Essi si esprimono attraverso quelle che sono le loro inclinazioni e doti artistiche naturali: recitano, cantano, ballano, integrandosi a bambini e ragazzi normodotati, dando vita a momenti d’integrazione e condivisione sociale e insegnare al pubblico, con la loro serenità e spontaneità, che il percorso verso l’integrazione sociale delle disabilità è semplice e non impossibile, se solo c’è la volontà di affrontarlo insieme. https://www.facebook.com/pg/compagniaamicidellestelle/

La 501st Italica Garrison il distaccamento Italiano della 501st Legion, un’organizzazione mondiale di appassionati di Star Wars che possiedono ed indossano i loro costumi di natura “imperiale”. La mission del gruppo, che ad oggi conta oltre 7000 membri attivi in più di 100 Garrison suddivise in tutto il mondo, si riassume in 3 punti fondamentali: promuovere Star Wars, celebrare la sua mitologia e promuovere il marchio, dando ai fan una comunità nella quale farlo; portare nella realtà il fascino dei costumi della saga, studiando, realizzando ed indossando questi costumi, per soddisfazione personale (hobby) e per l’intrattenimento del pubblico che può finalmente interagire dal vivo con gli spettacolari personaggi della saga; – contribuire alla comunità utilizzando questi costumi e le nostre risorse collaborando con associazioni benefiche, visite negli ospedali e contribuendo con raccolte fondi destinate ad aiutare chi è meno fortunato di noi. Nel 2013 le attività della 501st hanno raccolto ben 16 milioni di dollari in tutto il mondo! http://www.501italica.com/

La Rebel Legion è una organizzazione internazionale di costuming di Star Wars, creata da e per chi è interessato nel replicare costumi relativi al mondo di Star Wars: Jedi, piloti e truppe ribelli, principesse e anche Wookiee…non manca nessuno! Grazie alla serietà dimostrata ed all’accuratezza dei costumi, la Rebel Legion è stata riconosciuta ufficialmente dalla LucasFilm come principale associazione mondiale di costuming per i “ribelli” di Star Wars. La Rebel Legion è cresciuta fino a diventare l’organizzazione internazionale che è oggi: più di 2000 membri in oltre 28 paesi in tutto il mondo, con 57 basi di diversi stati, diventando il primo gruppo di costumi ribelli nella comunità starwarsiana. Rebel Legion Italian Base, nata del 2005, è la sezione italiana del gruppo internazionale di costuming ribelle Star Wars. http://www.rebellegion.it/