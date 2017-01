Rebel legion Italian Base e 501st Italica Garrison, i due gruppi di costuming Star Wars riconosciuti da LucasFilm, saranno presenti al festival del Fumetto di Novegro dal 4 Febbraio al 5 Febbraio 2017.

Si spalancano le porte della nuova edizione invernale del festival del fumetto, un universo fatto di colori, immagini, giochi e arte, una combinazione perfetta, un’atmosfera plasmata sull’immaginario. Nel week-end del 4-5 febbraio 2017 all’interno di una suggestiva location milanese, prenderà forma il nuovo straordinario appuntamento dedicato interamente al fantastico mondo dei comix e dei giochi. Le due giornate di manifestazione regaleranno ai visitatori un ampio panorama di iniziative legate al pianeta della fantasia.

Area comix and gadgets Grazie alla presenza di numerosi espositori provenienti da tutta Italia e dall’esterso prendera’ vita il classico appuntamento dedicato alla fiera-mercato del fumetto e dei gadgers, un percorso che attraversa tutti i generi dell’universo comix. Un cammino tra albi rari, da collezione, edizioni speciali fino ad arrivare alle ultime pubblicazioni e naturalmente la possibilita’ di scegliere tra tantissimi gadgets presenti in fiera. Migliaia di gadgets e comix vi aspettano nel padiglione centrale da questa edizione il PAD C ospitera’ esclusivamente gli stand espositivi. ono migliaia i gadgets presenti all’interno degli stand, un complesso di immagini e forme provenienti da varie parti del mondo, un sentiero tra robots giapponesi, action figures made in usa, modellini, accessori e centinaia di altri prodotti di notevole interesse per tutti gli appassionati.

La 501st Italica Garrison il distaccamento Italiano della 501st Legion, un’organizzazione mondiale di appassionati di Star Wars che possiedono ed indossano i loro costumi di natura “imperiale”. La mission del gruppo, che ad oggi conta oltre 7000 membri attivi in più di 100 Garrison suddivise in tutto il mondo, si riassume in 3 punti fondamentali: promuovere Star Wars, celebrare la sua mitologia e promuovere il marchio, dando ai fan una comunità nella quale farlo; portare nella realtà il fascino dei costumi della saga, studiando, realizzando ed indossando questi costumi, per soddisfazione personale (hobby) e per l’intrattenimento del pubblico che può finalmente interagire dal vivo con gli spettacolari personaggi della saga; – contribuire alla comunità utilizzando questi costumi e le nostre risorse collaborando con associazioni benefiche, visite negli ospedali e contribuendo con raccolte fondi destinate ad aiutare chi è meno fortunato di noi. Nel 2013 le attività della 501st hanno raccolto ben 16 milioni di dollari in tutto il mondo! http://www.501italica.com/

La Rebel Legion è una organizzazione internazionale di costuming di Star Wars, creata da e per chi è interessato nel replicare costumi relativi al mondo di Star Wars: Jedi, piloti e truppe ribelli, principesse e anche Wookiee…non manca nessuno! Grazie alla serietà dimostrata ed all’accuratezza dei costumi, la Rebel Legion è stata riconosciuta ufficialmente dalla LucasFilm come principale associazione mondiale di costuming per i “ribelli” di Star Wars. La Rebel Legion è cresciuta fino a diventare l’organizzazione internazionale che è oggi: più di 2000 membri in oltre 28 paesi in tutto il mondo, con 57 basi di diversi stati, diventando il primo gruppo di costumi ribelli nella comunità starwarsiana. Rebel Legion Italian Base, nata del 2005, è la sezione italiana del gruppo internazionale di costuming ribelle Star Wars. http://www.rebellegion.it/