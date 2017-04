Romics, il Festival del Fumetto e Cinema di Animazione è dedicato a tutti gli appassionati del genere: fumetti, animazione, giochi, cosplay, fantascienza. La mostra presenta un calendario ricco di stand espositivi ed eventi come anteprime, proiezioni, concerti adatti a tutte le età. Quattro giorni di full immersion nel mondo del fumetto, del cinema, dell’animazione e dell’intrattenimento audiovisivo dal 6 al 9 aprile presso la tradizionale location di Fiera di Roma.

Anche quest’anno, le Legioni della 501st Italica Garrison e la Rebel Legion Italian Base, i due gruppi di costuming ufficiali della LucasFilm/Disney saranno in compagnia degli amici della Saber Guild Roma, in occasione dell’annuale appuntamento romano in cui potrete tuffarvi nella famosa “Galassia Lontana lontana”. A pochi mesi di distanza dall’uscita dall’uscita di Star Wars Rogue One, venite a conoscere gli eroi che, direttamente dalla pellicola, sono sbarcati a Roma per farsi fotografare e giocare con voi con una serie di attività “fantascientifiche”………e perché no, potrete arruolarvi nelle file del Primo Ordine della rinata Resistenza!

Oltre che a Star Wars, in questa edizione primaverile di Romics, grande spazio anche al cinema nella sezione Romics Movie Village che rende omaggio a Carlo Rambaldi, il compianto maestro italiano degli effetti speciali, tre volte premio Oscar, e celebra i 75 anni di Wonder Woman. Come sempre immancabili il Cosplay, lo spettacolo in maschera per tutti quelli che indossano il costume del proprio personaggio preferito, e Romics Games, il grande spazio dedicato ai videogiochi e alla tecnologia.

La 501st Italica Garrison il distaccamento Italiano della 501st Legion, un’organizzazione mondiale di appassionati di Star Wars che possiedono ed indossano i loro costumi di natura “imperiale”. La mission del gruppo, che ad oggi conta oltre 7000 membri attivi in più di 100 Garrison suddivise in tutto il mondo, si riassume in 3 punti fondamentali: promuovere Star Wars, celebrare la sua mitologia e promuovere il marchio, dando ai fan una comunità nella quale farlo; portare nella realtà il fascino dei costumi della saga, studiando, realizzando ed indossando questi costumi, per soddisfazione personale (hobby) e per l’intrattenimento del pubblico che può finalmente interagire dal vivo con gli spettacolari personaggi della saga; – contribuire alla comunità utilizzando questi costumi e le nostre risorse collaborando con associazioni benefiche, visite negli ospedali e contribuendo con raccolte fondi destinate ad aiutare chi è meno fortunato di noi. Nel 2013 le attività della 501st hanno raccolto ben 16 milioni di dollari in tutto il mondo! http://www.501italica.com/

La Rebel Legion è una organizzazione internazionale di costuming di Star Wars, creata da e per chi è interessato nel replicare costumi relativi al mondo di Star Wars: Jedi, piloti e truppe ribelli, principesse e anche Wookiee…non manca nessuno! Grazie alla serietà dimostrata ed all’accuratezza dei costumi, la Rebel Legion è stata riconosciuta ufficialmente dalla LucasFilm come principale associazione mondiale di costuming per i “ribelli” di Star Wars. La Rebel Legion è cresciuta fino a diventare l’organizzazione internazionale che è oggi: più di 2000 membri in oltre 28 paesi in tutto il mondo, con 57 basi di diversi stati, diventando il primo gruppo di costumi ribelli nella comunità starwarsiana. Rebel Legion Italian Base, nata del 2005, è la sezione italiana del gruppo internazionale di costuming ribelle Star Wars. http://www.rebellegion.it/