Anche per questa settima edizione l’organizzazione del grande evento siciliano Etna Comics ha rinnovato l’invito alle Legioni, Rebel Legion Italian Base e 501st Italica Garrison. Come l’anno scorso i ragazzi occuperanno gli spazi della zona “Altrimondi”. La sesta edizione di Etna Comics, “Festival Internazionale del fumetto e della cultura pop” si svolgerà al Centro Fieristico “Le Ciminiere” di Catania dal 1 Giugno al 4 Giugno 2017. La manifestazione, conosciuta come il più grande Festival del Sud Italia, rappresenta ormai da cinque anni un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di fumetti, cinema, cinema d’animazione, gioco e videogioco, ma anche musica, collezionismo, spettacolo, cultura tradizionale giapponese e tanto altro ancora, che arricchiscono il succoso programma dell’evento, rendendolo un’esperienza unica anche per i più fedeli habitué delle convention italiane di settore.

Sin dalla sua prima edizione, Etna Comics è diventato l’evento più visitato nella storia della struttura che la ospita e che si è dimostrata da subito un’ottima location proprio per la sua facile fruibilità e raggiungibilità. Quello di veder realizzata una convention sul fumetto era un desiderio che già da tempo animava gli appassionati etnei giovani e meno giovani. Richiesta che rimase latente fino alla decisione di puntarvi da parte della Medea, società leader nell’organizzazione di eventi congressuali e culturali. Da qui ha avuto inizio un processo lavorativo attento e costante che nel 2011 ha portato alla realizzazione dell’esplosiva prima edizione, nella quale Etna Comics si è imposta come una della più performanti manifestazioni d’Italia con ben 25.000 presenze. Il 2012 ha rappresentato l’anno della conferma, portando le visite totali oltre il tetto delle 35.000 persone, mentre la terza edizione è stata quella della definitiva consacrazione. Ancora una volta infatti il pubblico non ha tradito le aspettative, facendo registrare nel giugno del 2013 la quota record di 43.000 visitatori ed a seguire,2014, ben 50.000 presenze, 2015 con 60.000 e 70.000 per il 2016! Tra questi poi, ed è il dato che impreziosisce maggiormente la kermesse, si sono registrati visitatori provenienti da Spagna, Germania, Inghilterra, Austria, Francia e Malta. La città di Catania è una cornice perfetta e giugno è un periodo ideale per visitarla.

Vi è mai capitato di sentire nostalgia di quei film e quelle serie TV che vi facevano viaggiare con la mente fino a raggiungere un altro mondo? Quei libri che vi lasciavano tutto il giorno a fantasticare e a chiedervi: “Come avrei vissuto io in quel mondo? Cosa avrei fatto?” Partendo dall’infinito spazio di Star Wars, per arrivare alla scuola dei Ghostbusters, passando per le carceri degli orchi, Etna Comics vi apre una finestra su tutti questi… “Altrimondi”! L’Area Altrimondi è infatti quell’angolo del festival in cui sarà possibile entrare e viaggiare con la mente, vivendo la surreale esperienza di incontrare il vostro personaggio preferito o sedendovi sul trono dell’Imperatore di Star Wars per una foto ricordo! Un intera area dedicata ad un viaggio nella fantasia che non potrà che lasciarvi a bocca aperta: in un vortice di emozioni, tra una foto e un tè nel salotto steampunk, potrete andare a rinfrescarvi nel piazzale subito fuori e assistere a combattimenti medievali all’interno di un arena in legno circondata da pilastri runici… o magari prendervi parte! Altrimondi è un portale magico, uno star-gate, un trampolino di lancio che non aspetta altro che voi!

La 501st Italica Garrison il distaccamento Italiano della 501st Legion, un’organizzazione mondiale di appassionati di Star Wars che possiedono ed indossano i loro costumi di natura “imperiale”. La mission del gruppo, che ad oggi conta oltre 7000 membri attivi in più di 100 Garrison suddivise in tutto il mondo, si riassume in 3 punti fondamentali: promuovere Star Wars, celebrare la sua mitologia e promuovere il marchio, dando ai fan una comunità nella quale farlo; portare nella realtà il fascino dei costumi della saga, studiando, realizzando ed indossando questi costumi, per soddisfazione personale (hobby) e per l’intrattenimento del pubblico che può finalmente interagire dal vivo con gli spettacolari personaggi della saga; – contribuire alla comunità utilizzando questi costumi e le nostre risorse collaborando con associazioni benefiche, visite negli ospedali e contribuendo con raccolte fondi destinate ad aiutare chi è meno fortunato di noi. Nel 2013 le attività della 501st hanno raccolto ben 16 milioni di dollari in tutto il mondo! http://www.501italica.com/

La Rebel Legion è una organizzazione internazionale di costuming di Star Wars, creata da e per chi è interessato nel replicare costumi relativi al mondo di Star Wars: Jedi, piloti e truppe ribelli, principesse e anche Wookiee…non manca nessuno! Grazie alla serietà dimostrata ed all’accuratezza dei costumi, la Rebel Legion è stata riconosciuta ufficialmente dalla LucasFilm come principale associazione mondiale di costuming per i “ribelli” di Star Wars. La Rebel Legion è cresciuta fino a diventare l’organizzazione internazionale che è oggi: più di 2000 membri in oltre 28 paesi in tutto il mondo, con 57 basi di diversi stati, diventando il primo gruppo di costumi ribelli nella comunità starwarsiana. Rebel Legion Italian Base, nata del 2005, è la sezione italiana del gruppo internazionale di costuming ribelle Star Wars. http://www.rebellegion.it/