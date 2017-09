Rajas of the Ganges, uno dei giochi “german” più attesi del 2017, in uscita a marchio Huch & Friends alla fiera di Essen Internationale Spieltage – Spiel 2017, sarà distribuito da dV Giochi a partire da novembre. Il gioco, ideato dalla pluripremiata coppia di autori Inka Brand e Markus Brand e illustrato dal noto e talentuoso artista tedesco Dennis Lohausen, includerà il regolamento in lingua italiana.

Il gioco, per 2-4 giocatori da 10 anni in su, è ambientato nel prospero regno Moghul. In un momento storico in cui l’impero ha quasi raggiunto la sua massima dimensione ed è in una fase stabile, i giocatori, che rappresentano potenti ragià, si impegnano a trasformare le loro proprietà in magnifiche e ricche province. Tenendo sempre presente l’importante ruolo che ricopre il karma, i giocatori devono bilanciare la propria crescita in un sottile equilibrio che coinvolge prestigio e ricchezza. Il tracciato del prestigio e quello del denaro corrono paralleli, ma in direzioni opposte, lungo il bordo del tabellone. Man mano che costruiscono ed espandono la loro provincia, con l’aiuto dei lavoratori e dei dadi che possiedono, i giocatori fanno avanzare sia il prestigio, sia il denaro. Chi riuscirà a far incontrare i due indicatori lungo i tracciati, avrà ottime possibilità di diventare uno dei leader leggendari della nazione.

Rajas of the Ganges – I Ragià del Gange, in edizione multilingua con regolamento in italiano, sarà disponibile da ottobre 2017.

Contenuto: 1 tabellone fronte / retro, 4 plance personali della Provincia, 4 statue della dea Kali, 48 dadi, 64 tessere Provincia, 24 lavoratori, 4 barche, 4 indicatori del denaro, 20 cubi, 4 indicatori del prestigio, 1 elefante per il primo giocatore (da assemblare prima della prima partita), 2 tessere di copertura, 4 indicatori del bonus, 30 tessere Ricompensa, 8 gettoni Fiume

